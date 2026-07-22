Θοδωρής Φέρρης: Δείτε τι έκανε μετά την αναβολή της συναυλίας του στη Δράμα

Η συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στη Δράμα μπορεί να μην ολοκληρώθηκε ποτέ, λόγω της ξαφνικής κακοκαιρίας, όμως ο αγαπημένος τραγουδιστής απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι ξέρει να αντιμετωπίζει τις αναποδιές με χιούμορ και θετική διάθεση.

Ο καλλιτέχνης είχε προγραμματισμένη εμφάνιση τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, στο γήπεδο της Δόξας Δράμας, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας του «Όσο θα γυρίζει η γη». Ωστόσο, μια έντονη καταιγίδα που έπληξε την περιοχή ανάγκασε τον ίδιο και τους συνεργάτες του να διακόψουν το μουσικό πρόγραμμα, παρά την προσπάθειά του να κρατήσει την επαφή με το κοινό και να συνεχίσει όσο ήταν δυνατόν.

Παρότι η βραδιά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι περίμεναν, ο Θοδωρής Φέρρης δεν έχασε το χαμόγελό του. Μάλιστα, λίγο μετά το άδοξο τέλος της συναυλίας, έκανε την πιο απλή και ανθρώπινη κίνηση, αφού εθεάθη σε κοντινό σουβλατζίδικο μαζί με συνεργάτιδά του, απολαμβάνοντας πιτόγυρα μετά την περιπέτεια της βραδιάς.

Η στιγμή καταγράφηκε από χρήστες του TikTok, οι οποίοι τον συνάντησαν χαλαρό και ευδιάθετο, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού από τους θαυμαστές του. Άλλωστε, ο τραγουδιστής έχει αποδείξει πολλές φορές πως εκτιμά τις αυθόρμητες στιγμές και δεν διστάζει να δείχνει μια πιο καθημερινή πλευρά του.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε συναυλία του στην Κοζάνη, είχε γίνει viral και για τον αυτοσαρκασμό του πάνω στη σκηνή. Ο Θοδωρής Φέρρης είχε διακόψει για λίγο το πρόγραμμα και είχε ζητήσει από το κοινό να του πει τη γνώμη του για το ντύσιμό του. «Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πείτε, το παντελόνι που φοράω σας αρέσει; Χάλια ε; Τελείως τυχαία το βρήκα στην ντουλάπα σήμερα. Είμαι πολύ προβληματισμένος με το ντύσιμο αυτό, άσπρο μπλουζάκι, άσπρο παπούτσι. Γ@μησ@τ@. Πλήρης απογοήτευση δηλαδή», είχε πει χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα.

Πάντως, η συναυλία στη Δράμα δεν ακυρώθηκε οριστικά, καθώς ανακοινώθηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής. Ο Θοδωρής Φέρρης θα εμφανιστεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου στον ίδιο χώρο, στο γήπεδο Δόξα Δράμας. Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία. Όσοι θεατές επιθυμούν επιστροφή χρημάτων μπορούν να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία, είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας για online αγορές είτε από το φυσικό σημείο πώλησης όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά.

govastiletto.gr – O Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη σε μία μοναδική συναυλία