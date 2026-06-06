Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της προσωπικής του ζωής αποκάλυψε ο Θοδωρής Φέρρης στους διαδικτυακούς του φίλους. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ερμηνεύει ένα ντουέτο με τη μητέρα του, Αθηνά, ξεδιπλώνοντας μια υπέροχη οικογενειακή τους συνήθεια.

Οι δυο τους ένωσαν τις φωνές τους στο διαχρονικό «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια» της Ελένης Βιτάλη, με τη μητέρα του τραγουδιστή να τον συνοδεύει παίζοντας κιθάρα και δίνοντας τον ρυθμό σε μια άκρως τρυφερή μουσική συνάντηση.

Υπήρξε κι εκείνη τραγουδίστρια

Ο Θοδωρής Φέρρης προέρχεται από μια οικογένεια με βαθιές μουσικές ρίζες, κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την καλλιτεχνική του πορεία. Η μητέρα του, Αθηνά, υπήρξε τραγουδίστρια, ενώ ο πατριός του είναι πιανίστας. Οι γονείς του ζούσαν ως Έλληνες μετανάστες στην Αμερική, όπου και γεννήθηκε ο ίδιος, γεγονός που συνέβαλε στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής μοιράζεται κοινές μουσικές στιγμές με τη μητέρα του, καθώς στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί μαζί τόσο στα social media όσο και στο J2US αποσπώντας πάντα διθυραμβικά σχόλια. Στην τελευταία τους τηλεοπτική εμφάνιση μάλιστα η μητέρα του Θοδωρή Φέρρη, τράβηξε τα βλέμματα και, όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για να βρεθεί ο τραγουδιστής εκεί.

«Μου είπε ότι αν δεν έρθω δεν θα ξαναμιλήσουμε» , είπε ο Φέρρης αστειευόμενος. Μητέρα και γιος τραγούδησαν μαζί το τραγούδι «Δίδυμα Φεγγάρια», με τον τραγουδιστή να γονατίζει δίπλα της, προσφέροντας έτσι ένα άκρως συγκινητικό θέαμα.

govastiletto.gr -Ο Θοδωρής Φέρρης στο ΣΕΦ για τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό