Ο Θοδωρής Φέρρης «ντύνει» τη νέα του σαρωτική επιτυχία «Είπες» με μια κινηματογραφική παραγωγή γεμάτη συναίσθημα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Το «Είπες» μεταφέρεται στο YouTube μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό που εκτυλίσσεται σε μια μεγάλη αίθουσα χορού, σε σκηνοθεσία της Luna Al Masri. Η θεατρικότητα, οι κινήσεις των σωμάτων και τα βλέμματα αποτυπώνουν την ένταση και τη συναισθηματική φόρτιση του «Είπες», ενός τραγουδιού που έγραψε ο Λευτέρης Κιντάτος και «σφραγίζει» με την καθηλωτική ερμηνεία του, ο Θοδωρής Φέρρης.

Το «Είπες» αποτέλεσε προπομπό του album «Όσο θα γυρίζει η γη», που κυκλοφόρησε από την Panik Platinum πριν από λίγες εβδομάδες. Το τραγούδι αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό, έχει γίνει πλατινένιο σε πωλήσεις, με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points και viral στα social media, ενώ κατέκτησε τις πρώτες θέσεις του Spotify Top50 και του ραδιοφωνικού airplay.

Την ίδια ώρα, ο Θοδωρής Φέρρης συνεχίζει τις πολύμηνες επιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Posidonio» κάθε Παρασκευή και Σάββατο, που θα ολοκληρωθούν στα τέλη Μαρτίου, με την προσθήκη extra shows όλες τις Κυριακές του μήνα.

Βρείτε το «Είπες» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ ThodorisFerris-Eipes

govastiletto.gr – Θοδωρής Φέρρης – «Είπες»: Το νέο του τραγούδι που μιλά απευθείας και δυνατά στην καρδιά