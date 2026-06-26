Ο Θοδωρής Φέρρης δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου.

Με το κοινό να τον αποθεώνει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα και το θέατρο να είναι ασφυκτικά γεμάτο, ο δημοφιλής τραγουδιστής σταμάτησε αρκετές φορές τη ροή του προγράμματος για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ… χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σκηνή, φορτισμένος συναισθηματικά, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό στο κοινό.

Η περιοδεία «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» ξεκίνησε με δύο συνεχόμενα sold out live στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του καλλιτέχνη στη σύγχρονη λαϊκή σκηνή και τη θερμή σχέση που έχει χτίσει με το κοινό του.

Με έντονη σκηνική παρουσία και μια σειρά από επιτυχίες, ο Θοδωρής Φέρρης χάρισε μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και μουσική ενέργεια, με το Κατράκειο να μετατρέπεται σε μια μεγάλη χορωδία.

Govastiletto.gr – Θοδωρής Φέρρης: Sold out η έναρξη της μεγάλης περιοδείας του