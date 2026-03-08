Ο Θοδωρής Φέρρης βρέθηκε καλεσμένος, το βράδυ του Σαββάτου 7 Μαρτίου, στο live του J2US.

Αρχικά, ο γνωστός τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή με τον Κώστα Χατζή σε μια μοναδική μουσική συνύπαρξη και στη συνέχεια ερμήνευσε μόνος τους κάποιες από τις επιτυχίες του.

Λίγο πριν ολοκληρώσει την παρουσία του στο show, ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης τον ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του και του ζήτησε, πριν αποχωρήσει, να τραγουδήσει ένα τραγούδι μαζί με τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν στο κοινό.

Ο τραγουδιστής πλησίασε τη μητέρα του και οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το κομμάτι «Δίδυμα Φεγγάρια», προσφέροντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στο πλατό.

Αυτή η σκηνή συγκίνησε τόσο τους παρευρισκόμενους, όσο και τους τηλεθεατές, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση μητέρας και γιου.

govastiletto.gr – Κώστας Χατζής – Θοδωρής Φέρρης: Δύο μεγάλες φωνές σε μια μοναδική μουσική συνάντηση στη σκηνή του J2US