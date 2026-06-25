@eleniiakovou Πας συναυλια Φερρη στο κατρακειο και ακους νεα κομματαρα για πατωματα… #fyp #ferris #φερρης #συναυλια #newsong @Θοδωρής Φέρρης @thodoris_ferrisfans ♬ πρωτότυπος ήχος – Eleni Iakovou
@xristinademirtzog Θοδωρής Φέρρης Κατράκειο 24/06/2026 ♥️ #ferris #katrakeio #live #summer2026 #thodorisferrislive @Θοδωρής Φέρρης @@ferrisfans ♬ πρωτότυπος ήχος – Xristina Demirtzoglou-Kesati
@fotiniargyriou Και επίσημα επιτέλους καλό καλοκαιράκι ⛱️🤪🎤🔊 #katrakeiotheatro#ferris #plati#summer @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Fotini Argyriou
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