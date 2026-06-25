Ο Θοδωρής Φέρρης ξεκίνησε δυναμικά τη φετινή καλοκαιρινή του περιοδεία με δύο sold out εμφανίσεις στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

Στην πρώτη συναυλία, το βράδυ της Τετάρτης, ο τραγουδιστής γνώρισε θερμή αποθέωση από το κοινό, που γέμισε ασφυκτικά τον χώρο και τραγουδούσε μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Με τις επιτυχίες του και την έντονη σκηνική του παρουσία, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα και ενέργεια.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία του καλλιτέχνη στην ελληνική μουσική σκηνή.

Οι δύο εμφανίσεις στην Αθήνα, που έγιναν sold out σε σύντομο χρονικό διάστημα, σηματοδοτούν την έναρξη της περιοδείας του «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», η οποία θα συνεχιστεί σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους σε όλη τη χώρα.