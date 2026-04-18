Ο Θοδωρής Φέρρης επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη σαρωτική του επιτυχία και προχωρά σε δεύτερη συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, καθώς τα εισιτήρια για την πρώτη συναυλία, εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 ημέρες.

Θέλοντας να ευχαριστήσουν το κοινό για την αγάπη και την ανταπόκριση, ο Θοδωρής Φέρρης και η Panik Live Productions ανακοινώνουν τη διεξαγωγή δεύτερης συναυλίας στο Κατράκειο, στις 25 Ιουνίου. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα.

Στο πλαίσιο της περιοδείας «Όσο θα γυρίζει η γη», που πήρε το όνομά της από το πρόσφατο επιτυχημένο album που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ταξιδεύει το καλοκαίρι σε γήπεδα και θέατρα σε όλη την Ελλάδα, χαρίζοντας συναρπαστικές μουσικές στιγμές.

