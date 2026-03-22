Ο Θοδωρής Φέρρης, ο καλλιτέχνης που ό,τι τραγουδά γίνεται viral, μας πάει «Από το χθες στο σήμερα», με το δεύτερο μέρος του ομότιτλου live unplugged medley.
Το «Από το χθες στο σήμερα (Part 2)», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, περιλαμβάνει 30 τραγούδια που ο σαρωτικός καλλιτέχνης ερμηνεύει με την ξεχωριστή χροιά του και το μοναδικό πάθος του. Στο tracklist περιλαμβάνονται πολυεπιτυχημένα τραγούδια από την πλούσια προσωπική δισκογραφία του, καθώς και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που αγαπά να ερμηνεύει στις εμφανίσεις του.
Την ίδια ώρα, ο Θοδωρής Φέρρης συνεχίζει τις επιτυχίες του, τόσο με το πρόσφατο album «Όσο θα γυρίζει η γη», όσο και με τις live εμφανίσεις του. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει στο «Posidonio» έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου, συμπληρώνοντας περίπου 7 μήνες διαδοχικών sold outs, ενώ από την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα «μαγέψει» και τη Θεσσαλονίκη ξεκινώντας εμφανίσεις στο «Barbarella Night Fever».
govastiletto.gr – Θοδωρής Φέρρης: Η συγκινητική στιγμή που τραγούδησε μαζί με τη μητέρα του στη σκηνή του J2US – Βίντεο