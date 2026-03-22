Ο Θοδωρής Φέρρης, ο καλλιτέχνης που ό,τι τραγουδά γίνεται viral, μας πάει «Από το χθες στο σήμερα», με το δεύτερο μέρος του ομότιτλου live unplugged medley.

Το «Από το χθες στο σήμερα (Part 2)», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, περιλαμβάνει 30 τραγούδια που ο σαρωτικός καλλιτέχνης ερμηνεύει με την ξεχωριστή χροιά του και το μοναδικό πάθος του. Στο tracklist περιλαμβάνονται πολυεπιτυχημένα τραγούδια από την πλούσια προσωπική δισκογραφία του, καθώς και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που αγαπά να ερμηνεύει στις εμφανίσεις του.