Καλεσμένος στη Ναταλία Γερμανού ήταν το μεσημέρι της Κυριακής 21 Ιουνίου ο Θοδωρής Φέρρης και μίλησε για όλα.

Η παρουσιάστρια του Alpha, δεν παρέλειψε να ρωτήσει τον καλεσμένο της για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει οικογένεια.

Όπως αρχικά απάντησε ο Θοδωρής Φέρρης για την περίοδο που διανύει: «Μου έχει έρθει αυτό το δώρο που θα μπορούσε να μου είχε έρθει πιο παλιά, οπότε όλη μου η ενέργεια είναι εκεί. Το άκουγα που το λέγανε παλιά αυτό οι καλλιτέχνες, ότι “δίνω όλη την ενέργεια στη δουλειά μου, δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου” και έλεγα: τι λένε; Πράγματι όμως παίρνω αγάπη. Για τα δεδομένα τα δικά μου παίρνω πολλή αγάπη».

«Θέλω να κάνω οικογένεια! Κάνω ψυχοθεραπεία 13 χρόνια, πιστεύω στα 30 θα έχω ωριμάσει», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Φέρρης και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Προφανώς και φαντάζομαι να είμαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Το τελευταίο διάστημα σαν να το έχω βάλει στόχο».

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