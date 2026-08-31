Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του βασικού ερμηνευτή στη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού βρέθηκε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της περιοδείας του, θα ανέβει στη σκηνή του θεάτρου Λυκαβηττού την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Εκεί θα παρουσιάσει μερικά από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, έργα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική.

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά, ο Θοδωρής Φέρρης έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει.

Μέσα από τα social media δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τις πρόβες, στο οποίο τον βλέπουμε να ερμηνεύει τον «Απρίλη», ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο είχε τραγουδήσει πρώτος ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Η βραδιά στον Λυκαβηττό αναμένεται να αποτελέσει έναν ιδιαίτερο μουσικό φόρο τιμής στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό και στο έργο του.

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