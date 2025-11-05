Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος, με 52 χρόνια πορείας στην ελληνική υποκριτική, βγήκε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Real View» το βράδυ της Τρίτης (4/11) και δεν μάσησε τα λόγια του μετά τις δηλώσεις κάποιων συναδέλφων του για τον χώρο του θεάτρου που ισχυρίζονται πως «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Αρχικά, ο Θοδωρής Κατσαφάδος αποκάλυψε ότι θα συμμετέχει στη νέα σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Mega «Maestro», όπου θα υποδυθεί τον δήμαρχο, στη θέση του Φάνη Μουρατίδη. Ωστόσο, η συζήτηση δεν άργησε να πάρει… φωτιά όταν οι παρουσιάστριες αναφέρθηκαν στο πρόσφατο τηλεοπτικό επεισόδιο με τον Απόστολο Γκλέτσο και στο γεγονός ότι ο Στράτος Τζώρτζογλου συμφώνησε ότι το «θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος ήταν σαφής: «Το θέατρο δεν είναι αυτά που λέτε, είναι αλλού. Πρέπει να μιλήσετε με ανθρώπους που είναι βαθιά μέσα στο θέατρο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να σας μιλήσουν αν είναι κρεβάτι ή αν δεν είναι κρεβάτι. Όταν ακούω αυτά τα πράγματα στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είμαι 52 χρόνια στη δουλειά, έχω δουλέψει με υπέροχους ανθρώπους, σκηνοθέτες και συναδέλφους. Δεν ξάπλωσα σε κανένα κρεβάτι, με κανέναν από τους μεγάλους ηθοποιούς που συνεργάστηκα τόσα χρόνια».

Και ξεκαθάρισε τη θέση του: «Διαφοροποιούμαι απολύτως από τη θέση του Στράτου Τζώρτζογλου. Το θέατρο είναι αλλού. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν ακούω αυτά τα πράγματα».

Στο τέλος της παρέμβασής του, ο Θοδωρής Κατσαφάδος σημείωσε αναφορικά με τους δύο συναδέλφους του: «Δεν μπορούν να είναι εκπρόσωποι και να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζωρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος. Είναι υπέροχα παιδιά, αλλά… Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει αυτό το λειτούργημα. Είναι ντροπή».

