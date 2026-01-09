Σύννεφα στη μακροχρόνια σχέση της Ελένης Μενεγάκη και του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου; Η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, κάνοντας unfollow τον επί σειρά ετών στενό συνεργάτη και φίλο της. Το γεγονός ότι ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου συνεχίζει να την ακολουθεί κανονικά, έχει πυροδοτήσει δεκάδες σενάρια για το τι μπορεί να συνέβη ανάμεσα στους δύο άλλοτε αχώριστους συνεργάτες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thodoris Koutsogiannopoulos (@theodorekoutsogiannopoulos)

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή, Το Πρωινό του ΑΝΤ1, αντέδρασε για πρώτη φορά στο unfollow της πρώην συνεργάτιδάς του, με τον ίδιο να απαντά στην ερώτηση της δημοσιογράφου ως εξής: «Δεν έχω ιδέα γι’ αυτό, εγώ την αγαπώ πάντα. Μου λείπει η συνεργασία της και η καθημερινή της παρουσία, την έχω μέσα στην καρδιά μου. Να είστε καλά».

govastiletto.gr – Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος: «Είχαν πάρει τηλέφωνο στον Alpha και ζητούσαν να απολυθώ»