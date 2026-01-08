Σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, πλήθος κόσμου από τον δημοσιογραφικό και τον πολιτικό κόσμο βρέθηκε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως σε ηλικία 74 ετών.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη βαρύ έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του, στο Κολωνάκι, και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Πλήθος δημοσιογράφων, συναδέλφων και απλών τηλεθεατών βρέθηκαν στη Ριτσώνα προκειμένου να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον άνθρωπο που επί 34 χρόνια ξυπνούσαν με την «καλημέρα» του μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Ανάμεσα σε αυτούς και ο Θοδωρής Κυριακού με τη σύζυγό του, Δήμητρα Μπιθαρά.

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο επιστήθιος φίλος του Γιώργου Παπαδάκη, Στρατής Λιαρέλης καθώς η οικογένεια ήταν πλήρως συντετριμμένη και όχι σε θέση να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ANTENNA, Θοδωρής Κυριακού αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με ανακοίνωσή του στα media, τονίζοντας πως η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία. Υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο, ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του.

Πάνω απ’ όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με ανθρωπιά και ευγένεια. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του».

Ο Θοδωρής Κυριακού και η Δήμητρα Μπιθαρά ζουν την οικογενειακή τους ευτυχία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017 στο Πόρτο Χέλι, την ίδια χρονιά που βαπτίστηκε η κόρη τους.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του Μίνωα Κυριακού, το 2017, ο Θοδωρής Κυριακού ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΝΤ1, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας μέσων ενημέρωσης και με σημαντικές κινήσεις κατάφερε τον μετασχηματισμό του σε πολυεθνικό οργανισμό Media.

Η σύζυγος του Θοδωρή Κυριακού, Δήμητρα Μπιθαρά έχει πάρει τη σκυτάλη της εταιρείας ενδυμάτων BSB την οποία ίδρυσαν οι γονείς της Βασίλης και Σοφία Μπιθαρά.

