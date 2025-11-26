Ο Θοδωρής Μαραντίνης, σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο «Happy Day» του ALPHA, μίλησε για την προσωπική του ζωή. Ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι διανύει μια πολύ καλή περίοδο και άφησε να εννοηθεί πως έχει προχωρήσει στη ζωή του μετά το διαζύγιο με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Μαραντίνης, σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή, ο καλλιτέχνης εκμυστηρεύτηκε: «Επιτέλους είναι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Εύχομαι σε όλους να έχουν μια αντίστοιχη διάθεση. Σίγουρα δεν είμαι καλόγηρος».

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα, μίλησε τόσο για τη δικαστική του διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Σίσσυ Χρηστίδου όσο και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας: «Όταν βγήκα από το γάμο, συνειδητοποίησα ότι αυτό το κομμάτι δεν μου κάνει, να δημοσιοποιώ τις προσωπικές μου στιγμές και κατάλαβα ότι μπορώ να το κρατήσω προσωπικό. Θέλω να είναι κάτι δικό μου και όταν υπάρχει λόγος να βγει προς τα έξω, θα το μοιραστώ. Καλόγηρος δεν έχω γίνει πάντως όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι το να μιλάς ανοιχτά στα παιδιά είναι πολύ σωστό. Όταν έρθει η ώρα να μάθουν για μια δική μου σχέση, θα το μάθουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Στο τέλος της συνέντευξής του, ο τραγουδιστής είπε για την πρώην σύζυγό του: «Είναι η μητέρα των παιδιών μου. Ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου είναι αυτά τα παιδιά. Είναι μια καλή στιγμή όλο αυτό να μείνει πίσω και να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα».

govastiletto.gr -Σίσσυ Χρηστίδου: «Χάρηκα γι’ αυτά που είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης για μένα, ελπίζω να τηρηθούν αυτά που όρισε το δικαστήριο»