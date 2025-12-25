Ο Θοδωρής Μαραντίνης παραχώρησε μια εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή των Rainbow Mermaids στο YouTube, ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής του από τα παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη σημερινή του πραγματικότητα.

Ο frontman των Onirama μίλησε ανοιχτά για την επαγγελματική του διαδρομή, αλλά και για τις προκλήσεις της καθημερινότητας μετά το διαζύγιο, εστιάζοντας στη σχέση με τους δύο γιους του και τον χρόνο που περνούν μαζί. Μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης που αναδεικνύει την προσωπική εξέλιξη του καλλιτέχνη μέσα από τις αλλαγές των τελευταίων ετών.

«Αυτό που μου έμαθε το θέμα του χωρισμού είναι ότι ένας χωρισμός δεν είναι αποτυχία. Θεωρώ ότι, όταν καταλάβεις ότι πρέπει να χωρίσεις, δεν πρέπει να το τραβήξεις ενοχικά. Σαφώς να κάνεις την προσπάθειά σου, ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια, αλλά όταν καταλάβεις ότι κάτι έχει τελειώσει, είναι πολύ σοφό και υγιές να χωρίσεις», δηλώνει ο Θοδωρής Μαραντίνης για το θέμα του διαζυγίου.

«Η επιτυχία και η αποτυχία κρίνεται από το πώς θα το χειριστείς μετά. Ο χωρισμός σαν χωρισμός δεν είναι αποτυχία και δεν είναι κακό», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, νομίζω ότι θα έκανα πολλά πράγμα διαφορετικά γύρω από τον χειρισμό του διαζυγίου μου. Το λέω τώρα, γιατί έκανα αυτά που έκανα λάθος. Αν δεν τα είχα κάνει λάθος, δε θα μπορούσα να το πω τώρα αυτό. Και επειδή όλο αυτό είναι εν εξελίξει, προσπαθώ να μη μιλάω άλλο γι’ αυτό», εξομολογείται σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Θοδωρής Μαραντίνης.

