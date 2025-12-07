Ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark» που προβλήθηκε το Σάββατο 6/12 και μίλησε για την επαγγελματική, αλλά και προσωπική ζωή του.

Ο frontman των Onirama αναφέρθηκε στους γιους του, αλλά και στο γάμο του με την Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε: «Ο ένας μου γιος είναι φουλ εφηβεία κι ο άλλος προεφηβεία. Είναι πολύ καλά παιδιά με την έννοια ότι επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους σε τέτοιο πλαίσιο που τους γεμίζει χωρίς να δημιουργούν προβλήματα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο στόχος μου είναι αυτός και νομίζω ότι το έχω καταφέρει στο καλύτερο σημείο να είμαι μαζί τους σε όλες τις στιγμές, παρά τη δυσκολία που έχει η δουλειά μου με τα ωράρια. Έχω βάλει πολύ συγκεκριμένα όρια να είμαι όσο περισσότερο μπορώ μαζί τους σε όλες τους τις στιγμές. Νομίζω ότι δεν ντρέπονται κι οι δύο τους είναι περήφανοι για τους γονείς τους».

Ο τραγουδιστής δεν θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για το διαζύγιο με τη Σίσσυ Χρηστίδου. Ωστόσο, ανέφερε: «Κάτι που θα έκανα αν γυρνούσα προς τα πίσω είναι η προσωπική μου ζωή να μείνει προσωπική. Αυτό θα έκανα σε όλους του τομείς και σε όλες τις φάσεις που η προσωπική μου ζωή βγήκε προς τα έξω. Θα προσπαθούσα με κάθε δυνατό τρόπο και με οριοθέτηση να μείνει προσωπική και όχι δημόσια – τηλεοπτική.

Αργότερα, στο εξομολογητήριο, ο Θοδωρής Μαραντίνης παραδέχτηκε: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για ένα έρωτα ήταν που παντρεύτηκα. Σκεφτόμουν δεν θα παντρευτώ ποτέ. Και γι’ αυτό δεν θα ξαναπαντρευτώ ποτέ».

Τέλος, υπογράμμισε ότι πλέον θέλει να κρατά μακριά από τα media την προσωπική του ζωή.

«Έχω επιλέξει πλέον οτιδήποτε προσωπικό να μένει στον βαθμό που είναι προσωπικό. Είναι καλό για εμένα, έχω μεγάλα παιδιά, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, περνά μέσα από το πρίσμα και το πώς θα το λάβουν. Σε αυτή τη φάση που είμαι, είναι σημαντικό να παρουσιάζομαι με τη δουλειά μου και όχι με κάτι άλλο».

Ο Θοδωρής Μαραντίνης και η Σίσσυ Χρηστίδου γνωρίστηκαν το 2004, ενώ παντρεύτηκαν το 2019. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο γιους.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

