Ο Θοδωρής Μαραντίνης, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού για το κανάλι της στο YouTube, αναφέρθηκε εκτενώς στη διαχείριση της δημοσιότητας και το πώς αυτή επηρέασε την ιδιωτική του ζωή.

«Προφανώς το κοινό δεν ξέρει τα πάντα για μένα και δεν θέλω να ξέρουν τα πάντα για μένα, γιατί κάποια πράγματα είναι προσωπικά. Υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεφύγει λίγο του πώς θα ήθελα να έχουν βγει ή αν θα ήθελα να έχουν βγει, αλλά και αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς. Προσπαθώ με τον τρόπο μου να τα επαναφέρω εκεί που θεωρώ ότι πρέπει και να μοιραστώ αυτά που πλέον νιώθω ότι είναι κομμάτι της δημόσιας εικόνας μου και όχι της προσωπικής.

Με στεναχωρεί ότι η δημόσια εικόνα μου γυρίζει γύρω από τα προσωπικά μου, για αυτό και δεν θέλω καθόλου να μιλάω πλέον για αυτό. Θεωρώ ότι έχει κουράσει πάρα πολύ και δεν έχει νόημα κανένα. Η αλήθεια είναι λίγο σχετική, ο καθένας έχει την αλήθεια του. Το να προσπαθεί ο καθένας να λέει τη δική του αλήθεια δημόσια, καταλήγει σε πολύ κουραστικό. Δεν αφορά η αλήθεια προς τα έξω, καλό είναι να βρούμε μια ουσία και να την κρατήσουμε προσωπική» δήλωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Το θετικό είναι να παίρνεις μαθήματα από τη ζωή. Μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις παίρνουμε μαθήματα» συμπλήρωσε ο καλλιτέχνης.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 9ο λεπτό:

Η Σίσσυ Χρηστίδου στην τελευταία της συνέντευξη – στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο Youtube – είχε δηλώσει για τη δικαστική διαμάχη με τον Θοδωρή Μαραντίνη:

«Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο, υπήρχαν μήνες… λίγοι μήνες… τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή τα έλαβα 6 μήνες μετά το διαζύγιο. Δεν θα μπω σε τόσες λεπτομέρειες να σου πω, γιατί είναι και πράγματα που δεν έχουν γίνει γνωστά, οπότε δεν θα τα κάνω από μόνη μου.

Δεν το έφερα ποτέ εγώ στο φως, όπως δεν το πήγα και ποτέ στις δικαστικές αίθουσες. Είναι ένας χορός που αν αποφασίσει να μπει η άλλη πλευρά, αναγκάζεσαι να μπεις και να μιλάς αυτή τη γλώσσα. Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου. Φυσικά και δεν ήθελα να πάω στα δικαστήρια. Πίστευα ότι ήταν βελούδινο, γιατί ήταν συναινετικό το διαζύγιο, όλα τακτοποιήθηκαν, πίστευα ότι θα ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και οι δυο πλευρές. Έκανα τα πάντα να υπάρχει καλό κλίμα και στη συνέχεια δηλαδή συνέχισα να προσπαθώ για αυτό… Αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου» ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ο άνθρωπος που ήμουν τότε με τον άνθρωπο που είμαι σήμερα είναι ένα διαφορετικός άνθρωπος. Προσπαθώ να προστατεύω την εικόνα του πατέρα τους και στα ίδια τα παιδιά και στον κόσμο. Τα παιδιά μου αξίζουν έναν πατέρα με προστατευμένη εικόνα. Πηγαίνω μέχρι εκεί που δεν θα βλάψω την εικόνα αυτή. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας, τώρα που το βλέπω απ’ έξω και εγώ απορώ. Αφορά όλη μου τη ζωή, όχι μόνο τον πρώην σύζυγό μου… Μεγάλωσα σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα ροζ συννεφάκι, πιστεύοντας ότι όλοι είναι καλοί και θέλουν το καλό μας.

Αυτό που θα άλλαζα είναι ότι δεν θα έφευγα τελείως από την οικονομική διαχείριση των χρημάτων μου. Ουσιαστικά παραιτήθηκα από αυτό, το είχε αναλάβει όλο ο πρώην σύζυγός μου. Δεν είχα κανέναν έλεγχο, οπότε και όταν χωρίσαμε δεν διεκδίκησα τίποτα, δεν είχα πρόσβαση σε τίποτα. Συναίνεσα απόλυτα σε αυτό. Στο μυαλό μου είχα πως είναι ένα κοινό ταμείο, μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα, εγώ ήμουν ότι δεν με νοιάζουν και πολύ τα χρήματα, δεν έχουν σημασία… Πίστευα ότι μαζεύονται χρήματα από την πλευρά του και εξασφαλίζει το μέλλον μας. Το είχα στο μυαλό μου πολύ ρομαντικά. Δεν θα το έκανα πλέον αυτό» αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου.

