Θοδωρής Μαραντίνης: Πώς είναι σήμερα οι σχέσεις με τους δύο γιους του;

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε, την Τετάρτη 1/7, στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», για την πορεία των Onirama, τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Αντώνης Ρέμος στα πρώτα τους βήματα, αλλά και τη δύσκολη απόφαση να ολοκληρωθεί η κοινή διαδρομή του συγκροτήματος ύστερα από 25 χρόνια. Ο γνωστός τραγουδιστής θυμήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν έκαναν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, εξηγώντας ότι εκείνη την περίοδο η προσοχή του κοινού ήταν στραμμένη στα μουσικά talent shows.

«Εμείς ξεκινήσαμε την εποχή των πρώτων μουσικών ριάλιτι. Γινόταν πανικός με το Fame Story και χρειαζόμασταν έναν τρόπο να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εκεί μας βοήθησε πάρα πολύ ο Αντώνης Ρέμος. Μας εμπιστεύτηκε, μας στήριξε και μας έδωσε μεγάλη ώθηση. Ένα μεγάλο κομμάτι της πορείας μας το χρωστάμε σε εκείνον, αλλά και στη Lyra που πίστεψε σε εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε με θερμά λόγια για τον γνωστό ερμηνευτή, τονίζοντας ότι δεν λειτουργεί ποτέ ανταγωνιστικά. «Ο Αντώνης Ρέμος έχει σιγουριά για τον εαυτό του, αλλά με την καλή έννοια. Δουλεύει συνεχώς, εξελίσσεται, ψάχνει το επόμενο βήμα και δεν φοβάται να συνεργαστεί με νέους ανθρώπους. Πιστεύει ότι από κάθε συνεργασία έχει και να πάρει και να δώσει», είπε.

Ακόμη, ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκάλυψε πως οι Onirama δεν είχαν εξαρχής αυτό το όνομα. Όπως εξήγησε, αρχικά το συγκρότημα ονομαζόταν «Mixing up the Medicine», εμπνευσμένο από στίχο του Μπομπ Ντίλαν, όμως λίγο πριν μπουν στη δισκογραφία αναζήτησαν ένα όνομα πιο ταιριαστό για την ελληνική μουσική σκηνή.

«Είχαν πέσει στο τραπέζι ονόματα όπως “Η Αλίκη στο Ναυτικό”, “Δόγμα 95” και “Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι”, μέχρι που καταλήξαμε στους Onirama», αποκάλυψε. Αναφερόμενος στην απόφαση να ολοκληρωθεί η πορεία του συγκροτήματος μετά από 25 χρόνια, παραδέχτηκε πως δεν ήταν εύκολη, ωστόσο όλοι ένιωσαν πως είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή να κλείσει ο κύκλος τους με όμορφο τρόπο.

Στο τέλος της συνέντευξης, ο τραγουδιστής μίλησε και για το ρόλο του ως πατέρας δύο εφήβων αγοριών, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την επιρροή των social media στις μικρές ηλικίες.

«Και με τους δύο μου γιους είχαμε καλή εφηβεία και προεφηβεία. Και οι δύο είναι καλά παιδιά και επικοινωνούμε πολύ όμορφα. Νομίζω ότι στην εποχή τώρα αυτό που ίσως εμένα με αγχώνει με την εφηβεία είναι πιο πολύ το κομμάτι των social media. Είναι πολύ χαοτικό, άναρχο, δεν ξέρεις πώς να το ελέγξεις ακριβώς, είναι καινούργιο πράγμα. Και ιδίως για τους εφήβους που μέσα από τα social media πλέον έχουν όλη την επαφή. Οπότε εκεί δημιουργούνται από, από σχέσεις, από φιλίες, από έχθρες, από ζήλιες, από bullying. Νιώθω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που αποφασίστηκε ότι τα παιδιά πλέον μετά τα 15-16 πρέπει να μπαίνουν στα social media. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που πλέον έγινε και επίσημο, γιατί ήταν και μία έτσι δική μου ανησυχία και μια μάχη», λέει ο Θοδωρής Μαραντίνης.

govastiletto.gr – Θοδωρής Μαραντίνης: Η καθημερινότητα με τους δύο γιους του