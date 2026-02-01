Με αφορμή τη νέα του ραδιοφωνική εκπομπή, ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε στην εκπομπή Σαββατοκύριακο παρέα για το τέλος των Onirama, αλλά και για την απόφασή του να διαγράψει όλες τις φωτογραφίες του από τα social media, κρατώντας μόνο μια από τα παιδικά του χρόνια.

«Όλα τα ωραία πράγματα είναι ώριμο να τα αφήνεις κάποια στιγμή εκεί που πρέπει, χωρίς να φθαρούν», σημείωσε ο τραγουδιστής. «Με τους Onirama έχουμε γίνει οικογένεια μετά από 25 χρόνια. Δεν θεωρώ ότι αυτό σταματάει, αλλά έχουμε πει ότι είναι καλό για όλους μας να κάνουμε μια παύση, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας».

Παράλληλα εξήγησε πως η κίνηση στα social media είχε συμβολικό χαρακτήρα: «Σημειολογικά το μήνυμα που ήθελα να περάσω είναι ότι ξεκινάω από την αρχή».

Ο τραγουδιστής μίλησε επίσης, για την προσωπική του ζωή και τις σκέψεις γύρω από την πατρότητα: «Δε ξέρω αν μπορώ να με κρίνω ως πατέρα», είπε ειλικρινά, ενώ παραδέχτηκε κάποια απωθημένα: «Μου λείπει ένα σπίτι στο βουνό».

Με αυτή τη νέα αρχή, φαίνεται πως ο καλλιτέχνης προχωρά μπροστά, κρατώντας τις αναμνήσεις, αλλά και ανοίγοντας κεφάλαια για νέες εμπειρίες, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

