Ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν ο ένας εκ των δύο καλεσμένων του Φάνη Λαμπρόπουλου το βράδυ της Παρασκευής 28/11.

Μια από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης είχε να κάνει με τους Onirama και το αν τελικά διαλύθηκαν ή όχι μετά από 25 χρόνια πορείας στο χώρο της ελληνικής δισκογραφίας.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε ότι το συγκρότημα δεν διαλύθηκε, απλώς μετά από 25 χρόνια αποφάσισαν να κάνουν και άλλα πράγματα παράλληλα, γι’ αυτό και ο ίδιος το τελευταίο διάστημα κάνει και μόνος του κάποια πράγματα εκτός μπάντας.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε: «Οι Onirama δεν διαλύθηκαν. Είναι δύσκολος καιρός για πρίγκιπες. Εγώ αυτό θα πω. Μετά από 25 χρόνια είναι λογικό κύκλοι να κλείνουν και να ανοίγουν άλλοι, να μην επαναλαμβάνεται ο ίδιος. Οπότε, σε αυτή τη φάση που είμαστε κάνουμε παράλληλα και άλλα πράγματα. Κάνω κι εγώ κάποια πράγματα εκτός Onirama, κάνω και με τους Onirama. Το δίπορτο είναι της μοδός και οφείλουμε κι εμείς να είμαστε μέσα στα πράγματα».

