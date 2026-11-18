Σε ένα διαφορετικό, ιδιαίτερα αιχμηρό βίντεο από αυτά που μας έχει συνηθίσει προχώρησε ο Θοδωρής Ρακιτζής, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της διαδικτυακής εκπομπής grxpress στο TikTok. Ο δημοσιογράφος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά πασίγνωστης τηλεοπτικής παρουσιάστριας, αποκαλύπτοντας ένα παρασκηνιακό περιστατικό που προκάλεσε ποικίλα σχόλια στους διαδρόμους του σταθμού, τόσο για την ίδια όσο και για τη στάση των συνεργατών της.

Το ξέσπασμα του Θοδωρή Ρακιτζή για γνωστή παρουσιάστρια

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο δημοσιογράφος, η εν λόγω παρουσιάστρια —την οποία χαρακτήρισε έντονα ματαιόδοξη— τύπωσε μπλουζάκια με το πρόσωπό της και τα μοίρασε σε δύο συνεργάτες της. Όπως ανέφερε, εκείνοι έσπευσαν να τα φορέσουν με εμφανή ενθουσιασμό και καμάρι. Ωστόσο, το θέαμα μόνο θετικές εντυπώσεις δεν προκάλεσε στους υπόλοιπους εργαζομένους του καναλιού, οι οποίοι φέρονται να αντιμετώπισαν το σκηνικό με γέλια και ειρωνική διάθεση. Ο Θοδωρής Ρακιτζής σημείωσε μάλιστα πως τα δύο αυτά πρόσωπα έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του σταθμού ως «αυλικοί» της παρουσιάστριας, με ενεργό ρόλο σε διάφορες παρασκηνιακές κινήσεις.

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