Μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση έκανε ο Θοδωρής Ρακιτζής στο GrXpress, την εκπομπή που παρουσιάζει μαζί με την Έλενα Σωτηροπούλου. Χωρίς να αναφέρει ονόματα ή να φωτογραφίσει το κανάλι, ο δημοσιογράφος περιέγραψε τις τοξικές συνθήκες που επικρατούν στα παρασκήνια μεγάλου σταθμού, καταγγέλλοντας την ανάρμοστη συμπεριφορά συγκεκριμένου δημοσιογράφου προς τους συνεργάτες του και τους ασκούμενους.

Ο Θοδωρής Ρακιτζής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στο Open, βάλτε όμως τα υπόλοιπα κανάλια μέσα. Ένα παιδάκι, το οποίο είναι ιδιαίτερα καβαλημένο και είναι αυλικός του διευθυντή, συμπεριφέρεται στους συναδέλφους του και ιδιαίτερα στους μαθητευόμενους σαν σκουπίδια. Ουρλιάζει, φωνάζει… Είναι το κακό σκυλί του διευθυντή, ο οποίος διευθυντής δεν γνωρίζει τι κάνει ο άλλος έξω. Νομίζει ότι έξω είναι normal, γιατί δεν τολμάει κανείς να πει στον διευθυντή τι κάνει το σκυλί του έξω».

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Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

«Ο τύπος ο συγκεκριμένος έκανε ροή σε site, δεν έχει κάνει ποτέ του ρεπορτάζ και το παίζει δημοσιογραφάρα. Την έχει δει μαντρόσκυλο και ότι είναι ο Θεός και ότι από τα χέρια του περνάνε όλα, δηλαδή “αν θέλω εγώ σου καταστρέφω την καριέρα, σου κάνω το ένα, σου κάνω και το άλλο”».

Ο Θοδωρής Ρακιτζής αποκάλυψε ακόμη πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια έπειτα από τα πολλά μηνύματα που, όπως ανέφερε, δέχθηκε από εργαζόμενους του συγκεκριμένου σταθμού, οι οποίοι περιέγραψαν μια ιδιαίτερα δύσκολη εργασιακή καθημερινότητα.

«Δεν βγάζω όνομα αλλά τον προειδοποιώ. Εάν δεν σταματήσει τον πόλεμο που κάνει στα παιδιά… Πρέπει να μάθει ο διευθυντής ότι έχει βγάλει ένα κοπρόσκυλο έξω που θέλει να τον θεωρούν Θεό. Δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του ρεπορτάζ. Είμαι εκνευρισμένος γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα σήμερα από τα παιδιά που είναι στο κανάλι και δεν αντέχουν τη διαδικασία. Δεν φτάνει λοιπόν που παίρνουν ψίχουλα, που οι μαθητευόμενοι είναι τσάμπα…»

Μάλιστα, προς το τέλος της εκπομπής, τόσο ο Θοδωρής Ρακιτζής όσο και η Έλενα Σωτηροπούλου ανέφεραν ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη τηλεοπτική ομάδα, καθώς δεν μπορούσαν πλέον να συνεργαστούν με το συγκεκριμένο πρόσωπο.

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