Η Θωμαή Απέργη και ο Ηλίας Γκότσης συμμετέχουν στο φετινό κύκλο του J2US στο Open.

Η γνωστή τραγουδίστρια και ο personal trainer φωτογραφήθηκαν μαζί για το περιοδικό OK!, μιλώντας στον Αστέρη Κασιμάτη. Η Θωμαή Απέργη απάντησε, μεταξύ άλλων, για τα βασικά στοιχεία που μπορούν να την κερδίσουν σε ένα άνδρα, τονίζοντας ότι αυτό το διάστημα είναι ελεύθερη.

Θωμαή, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα σε κερδίσουν σε ένα άνδρα;

Πρώτα απ’ όλα να είναι υπεύθυνος. Έχω την αίσθηση ότι πολλοί άντρες είναι πλέον συναισθηματικά ανεπεξέργαστοι. Παρατηρώ μια ανωριμότητα και μια ανευθυνότητα. Συζητάω με τις φίλες μου και όλες όσες είμαστε ελεύθερες, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε σύντροφο.

Και να πω την αλήθεια, εγώ προτιμώ να είμαι μόνη μου, που είμαι περίπου ενάμιση χρόνο τώρα, παρά να θυσιάσω την ηρεμία μου με κάτι λιγότερο από αυτό που θέλω. Είναι δύσκολο να χτυπήσει πια η καρδιά μου. Δεν με ενδιαφέρει η ομορφιά και τα λεφτά, που σίγουρα όλα μετράνε, αλλά το κυριότερο για μένα είναι να επικοινωνούμε σωστά. Να ξέρει ο άλλος τι του γίνεται.

Σου λείπει μια σχέση;

Θωμαή: Πάρα πολύ. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα. Δεν μπορούμε να ζούμε μόνοι μας. Είμαι μοναχική. Σίγουρα θέλω χρόνο για μένα, δεν μπορώ να είμαι με τον άλλο 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά επειδή είμαι και πολύ δοτική, θέλω έναν σύντροφο.

