Ο Thomas Walkup και η σύζυγός του, Estrella Nouri, απαθανατίστηκαν πρόσφατα σε μια χαλαρή και ρομαντική βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, δείχνοντας ότι η καθημερινότητά τους στην Ελλάδα είναι γεμάτη αγάπη και συντροφικότητα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά πριν από δύο χρόνια στη Μήλο, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών και από τότε μοιράζεται κοινές στιγμές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Estrella Nouri, τραγουδίστρια και υποστηρικτής του συζύγου της, ακολουθεί τον Thomas σε κάθε σημαντική στιγμή της καριέρας του, είτε αυτό αφορά αγώνες στην Ευρώπη είτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Estrella αποκάλυψε πόσο δεμένη είναι με τη ζωή τους στην Ελλάδα: «Ζω εδώ τα τελευταία τρία χρόνια και η Ελλάδα έχει γίνει σπίτι μου. Ο Thomas είναι προτεραιότητά μου και είμαι περήφανη για όσα πετυχαίνει με τον Ολυμπιακό».

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει την καθημερινότητά του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ οι κοινές τους εμφανίσεις στο κέντρο της Αθήνας δείχνουν την απλότητα και την αρμονία στη σχέση τους.

Πηγή: NDP Photo Agency

