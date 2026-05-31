Η Estrella Nouri είναι μια πολυτάλαντη προσωπικότητα – ηθοποιός, stand-up comedian, τραγουδίστρια και μοντέλο – με μια καριέρα που θα ζήλευαν πολλοί. Με καταγωγή από την Περσία, αλλά γεννημένη και μεγαλωμένη στη Σουηδία, έχει εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη της για την Ελλάδα. Μάλιστα, επέλεξε τη χώρα μας ως μόνιμη κατοικία της, ακολουθώντας τον αγαπημένο της, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Estrella Nouri αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της βήματα, αποκάλυψε ότι η μεγάλη της αδυναμία και αγαπημένη της τραγουδίστρια είναι η Britney Spears, ενώ μοιράστηκε και συναρπαστικές λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή. Όπως εξομολογήθηκε, η γνωριμία τους έγινε μέσω μιας prive εφαρμογής γνωριμιών για celebrities. Η ίδια αποκάλυψε, επίσης, το παρασκήνιο του γάμου τους, ο οποίος έγινε πριν από δύο καλοκαίρια στη Μήλο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Μάλιστα, ο γάμος ήταν μια απόλυτη έκπληξη για εκείνη, αφού δεν γνώριζε τίποτα. Μετά την πρόταση γάμου που της είχε κάνει στο Παρίσι, ο Thomas Walkup είχε οργανώσει τα πάντα κρυφά και ολομόναχος.

Από την πλευρά του, ο Thomas Walkup προχώρησε σε μια συγκινητική εξομολόγηση, δηλώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς εκείνη. Όπως τόνισε, η Estrella Nouri τού άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή, νιώθει απίστευτα τυχερός που την έχει δίπλα του και αναγνώρισε τις μεγάλες θυσίες που έχει κάνει η ίδια για χάρη του.

