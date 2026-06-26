Τον Thomas Walkup και την σύζυγό του, Estrella Nouri απαθανάτισε πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός σε χαλαρή βόλτα στο Κολωνάκι. Το ζευγάρι απήλαυσε τον ελεύθερο χρόνο του στο κέντρο της Αθήνας, λίγο μετά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Αμερικανού μπασκετμπολίστα με τον Ολυμπιακό και τους θριάμβους της ομάδας.

Το ζευγάρι που δεν κρύβει τον έρωτά του περπάτησε πιασμένο άλλοτε από τη μέση κι άλλοτε από το χέρι. Παρά τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών εκείνοι έδειχναν χαλαροί και ευδιάθετοι.

Η Estrella Nouri είχε μιλήσει πριν λίγους μήνες στην εκπομπή, Το Πρωινό και είχε αναφερθεί στον σύζυγό της αλλά και στην καθημερινότητά τους στην Ελλάδα. «Ζω στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Θα κάνουμε συνέντευξη στα ελληνικά απλά δώσε μου 6 μήνες ακόμα. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Πηγαινοέρχομαι στην Αμερική αλλά σε 6 μήνες θα είμαι έτοιμη. Είμαι πολύ περήφανη για τον σύζυγό μου. Η Ελλάδα είναι σαν το σπίτι μου, προτεραιότητα είναι ο άντρας μου».

Δείτε φωτογραφίες από την πρόσφατη έξοδό τους στο Κολωνάκι.

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Thomas Walkup ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την Estrella Nouri στις 28 Αυγούστου του 2024 στη Μήλο μετά από είναι 1,5 χρόνο σχέσης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών. Παντρεύτηκαν κρυφά στο Εξωκλήσι της Παναγίας Τουρλιανής και στη συνέχεια δείπνησαν με αγαπημένους τους φίλους σε γνωστό εστιατόριο.

Όσο για την πρόταση γάμου; Φυσικά κι αυτή έγινε στη Μήλο.

«Ήταν σαν παραμύθι, όπως και η αγάπη μας, μου έκανε πρόταση γάμου, αρραβωνιαστήκαμε πρώτα, έχω δημοσιεύσει τις φωτογραφίες. Ήταν έκπληξη για εμένα, δεν το περίμενα, λάτρεψα το ότι με πήγε στη Μήλο, που θεωρείται το νησί της αγάπης, όταν είδα το διάδρομο με τα λουλούδια με την μπάντα που τραγουδούσε ερωτικά τραγούδια, όταν κοίταξα την ομορφιά της θάλασσας, τα ροδοπέταλα, τα λουλούδια – είχε φέρει φωτογράφο να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο. Το μόνο πράγμα που μπορούσα να δω εκείνη την ώρα ήταν ο Thomas» έχει δηλώσει η Estrella Nouri σε συνέντευξή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη E S T R E L L A N O U R I (@estrellanouri)

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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