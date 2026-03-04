Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, η κηδεία του Θρασύβουλου Γιάτσιου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο συγκεντρώθηκαν στις 12:30 για να αποχαιρετήσουν ένα άνθρωπο που ταύτισε την πορεία του με την εξέλιξη του πολιτιστικού κέντρου «Ελληνικός Κόσμος» και του «Θέατρον».

Ο Θρασύβουλος Γιάτσιος υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο «Θέατρον» από το 2008, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του μέσα από την επιλογή εμβληματικών παραστάσεων και τη στήριξη νέων δημιουργών. Η είδηση του θανάτου του στις 2 Μαρτίου σκόρπισε θλίψη στην καλλιτεχνική κοινότητα, καθώς όλοι έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος, ευγένεια και αλάνθαστο ένστικτο.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν πολλοί ηθοποιοί και συνεργάτες του, οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του.

Εκπρόσωποι από το σύνολο της ελληνικής θεατρικής σκηνής παρευρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανάδειξη μεγάλων παραγωγών. Ανάμεσα σε αυτούς οι: Μιμή Ντενίση, Ευγενία Δημητροπούλου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ναταλία Δραγούμη, Βίκυ Βολιώτη κ.α.

Σύσσωμη η διοίκηση και το προσωπικό του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού αποχαιρέτησαν τον «δικό τους άνθρωπο», τονίζοντας το κενό που αφήνει η απουσία του.

Πέρα από ηθοποιούς, στην τελετή έδωσαν το «παρών» άνθρωποι των γραμμάτων και της μουσικής, που είχαν συνεργαστεί μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Θρασύβουλος Γιάτσιος δεν ήταν απλώς ένας Διευθυντής, αλλά ένας οραματιστής που πίστευε στη δύναμη του θεάτρου να εκπαιδεύει και να εμπνέει. Η ανακοίνωση από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στην επίσημη σελίδα του υπογραμμίζει ότι το έργο του θα συνεχίσει να αποτελεί οδηγό για τις επόμενες δράσεις του Κέντρου Πολιτισμού.

Η ατμόσφαιρα κατά την έξοδο της σορού του ήταν φορτισμένη, με τους παρευρισκόμενους να τον αποχαιρετούν με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, το τελευταίο για ένα άνθρωπο που υπηρέτησε πιστά την τέχνη από τα παρασκήνια και την πρώτη γραμμή της δημιουργίας.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Θρασύβουλος Γιάτσιος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η ανακοίνωση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού