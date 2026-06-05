Θρίλερ με την τέφρα της Μαίρης Χρονοπούλου 3 χρόνια μετά τον θάνατό της – Τι συμβαίνει;

Σε θρίλερ εξελίσσεται η συζήτηση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες γύρω από το σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου, στο οποίο η σπουδαία ηθοποιός έχασε τη ζωή της, τον Οκτώβριο του 2023, μετά από πτώση. Συγκεκριμένα, στο προσκήνιο έχει έρθει το ερώτημα για το αν το σπίτι της αείμνηστης ηθοποιού, το οποίο μέσα έχει κειμήλια μεγάλης αξίας και πολλά προσωπικά της αντικείμενα, θα γίνει κάποιου είδους μουσείου ανοιχτό στο κοινό, ή αν θα παραχωρηθεί στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο δικηγόρος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, η τέφρα της Μαίρης Χρονοπούλου παραμένει σε κρύπτη μέσα στο σπίτι της, αφού – σύμφωνα με τα λεγόμενά του – η ίδια είχε πει ότι αν το σπίτι της γινόταν μουσείο, η τέφρα της να παραμείνει εκεί, αν όμως εν τέλει δεν γινόταν, να σκορπιστεί στο Σούνιο. Παρόλο που τα ερωτηματικά γύρω από το ποια ήταν η πραγματική επιθυμία της σπουδαίας ηθοποιού είναι πολλά, τα άτομα που την γνώριζαν καλά υποστηρίζουν ότι το μοναδικό της μέλημα ήταν τα παιδιά.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος της, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» είπε χαρακτηριστικά: «Το θέμα που απαντάει σε όλα τα ερωτήματα είναι αυτό: Υποσχέθηκε ο κύριος Γιαννόπουλος στη Μαίρη ότι θα κάνει μουσείο, ένα είδος μουσείου το σπίτι της, επισκέψιμο στον κόσμο. Με αυτή την έννοια δέχτηκε να παραμείνει η τέφρα της στο σπίτι της, μάλιστα έχει φτιάξει και μία κρύπτη ο κύριος Γιαννόπουλος. Είχε συνδέσει όμως η Μαίρη την παρουσία της τέφρας της εκεί με το είδους μουσείου που θα γίνει εκεί. Αν δεν γίνει είδος μουσείου, τότε η τέφρα της πρέπει να πάει Καβοκολώνες, όπως είχε πει και γραπτώς ότι θέλει να ριχτεί εκεί μετά την αποτέφρωση. Υπάρχει η τέφρα και υπάρχει και η δήλωση του κύριου Γιαννόπουλου ότι επειδή δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις, υπάρχει το θέμα του ίδιου του ακινήτου που δεν προσφέρεται για μουσείο».

Τότε, η Ζήνα Κουτσελίνη τον διέκοψε και είπε: «Να πω λίγο κάτι, γιατί δεν είναι ωραίο να γίνεται αυτό στη Μαίρη Χρονοπούλου, εγώ την αγαπώ πολύ την Μαίρη. Η Μαίρη αγαπούσε πολύ τα παιδιά, το σπίτι είναι για τα παιδιά. Θα πρέπει να γίνει αυτό που πραγματικά ήθελε, αλλιώς δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να υπάρχει το κληροδότημα. Το κληροδότημα λέει να χαριστεί στο Χαμόγελο του Παιδιού του σπίτι της. Εγώ όταν πάντως είχα πάει στο σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου και το συζητούσαμε, μου είπε το εξής “εγώ αυτό το σπίτι το έχω παραχωρήσει στο Χαμόγελο του Παιδιού” για να έρχονται οι παιδικές φωνές εδώ και να περνάνε ωραία. Τη λέξη μουσείο εμένα δεν μου την είπε ποτέ. Μου είπε τα παιδιά να μένουν μέσα, δεν μου είπε άλλο πράγμα».

govastiletto.gr – Μαίρη Χρονοπούλου: Κραυγή αγωνίας για το σπίτι «θησαυρό» στην Παιανία – Δεν έγινε μουσείο όπως είχε ζητήσει