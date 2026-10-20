Θλίψη στον χώρο της μόδας σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Σαχάρα Ρέι (Sahara Ray), της γνωστής Αυστραλής σχεδιάστριας μαγιό και μοντέλου, που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 34 της χρόνια. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά της στο αμερικανικό μέσο TMZ τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

«Έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ, στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Ήταν τόσο αγαπητή», ανέφεραν οι δικοί της άνθρωποι στο αμερικανικό μέσο.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια του θανάτου της δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η Σαχάρα Ρέι είχε καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της διαδρομή στον χώρο της μόδας, αποκτώντας σημαντική αναγνωρισιμότητα μέσα από το μόντελινγκ και την παρουσία της στα social media. Παράλληλα, είχε ιδρύσει τη δική της εταιρεία μαγιό, με την επωνυμία Sahara Ray Swim.

Το όνομά της είχε απασχολήσει έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης το 2016, όταν φωτογραφήθηκε κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαβάη με τον Justin Bieber, με τον οποίο είχε συνδεθεί ερωτικά. Στο παρελθόν είχε διατηρήσει σχέση και με τον Αυστραλό τραγουδιστή Κόντι Σίμπσον.

Κόρη του διάσημου Αυστραλού σέρφερ Τόνι Ρέι, η Σαχάρα είχε περάσει μεγάλο μέρος των παιδικών της χρόνων ταξιδεύοντας ανάμεσα στην Αυστραλία, την Καλιφόρνια και τη Χαβάη, μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον στενά συνδεδεμένο με τη θάλασσα.

Η 34χρονη είχε γίνει επίσης μητέρα μέσα στο 2026, αποκτώντας μια κόρη, τη Snow.

Είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο Guillain-Barré

Το 2024, η Σαχάρα Ρέι είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη περιπέτεια που αντιμετώπιζε με την υγεία της, αποκαλύπτοντας ότι είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο Guillain-Barré, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα περιφερικά νεύρα.

Η κατάσταση αυτή της είχε προκαλέσει μερική παράλυση, με την ίδια να αποκαλύπτει τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην κίνησή της, έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Παρά τη γνωστή περιπέτεια της υγείας της, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση που να συνδέει τη συγκεκριμένη πάθηση με τον θάνατό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sahara Ray (@sahara_ray)

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