Throwback στο έντονο Σαββατοκύριακο του Πρίγκιπα Harry στο Λας Βέγκας – Ολόγυμνος και μεθυσμένος

Η σειρά «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ & Καρολίν Μπεσέτ» είναι από εκείνες τις σειρές που δεν παρακολουθείς απλώς για την πλοκή, αλλά για το συναίσθημα, την ατμόσφαιρα και κυρίως για το πώς ξεδιπλώνεται μπροστά σου μια σχέση που όλοι νόμιζαν ότι γνώριζαν, αλλά στην πραγματικότητα ελάχιστοι καταλάβαιναν.

Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο της Elizabeth Beller και παρουσιάζει τη ζωή του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ενός άνδρα που ήταν ίσως ό,τι πιο κοντινό σε «Αμερικανό Πρίγκιπα», και της Καρολίν Μπεσέτ, μιας γυναίκας ανεξάρτητης, κομψής και εξαιρετικά δυναμικής. Η σχέση τους δεν ήταν απλώς ένας έρωτας, ήταν ένα φαινόμενο που τα media ακολουθούσαν εμμονικά. Κάθε τους εμφάνιση, κάθε τους κίνηση, κάθε τους έκφραση γινόταν αντικείμενο ανάλυσης.

Με αφορμή μια αναφορά της σειράς στο συγκεκριμένο περιστατικό, θυμηθήκαμε το περιβόητο γυμνό πάρτι του Πρίγκιπα Harry στο Λας Βέγκας. Ένα γεγονός που όταν είχε συμβεί είχε προκαλέσει τεράστιο θόρυβο και που αντικατοπτρίζει κι αυτό τη σχέση ανάμεσα σε ένα «γαλαζοαίματο» και τη δημόσια εικόνα του.

Αρχικά, τα τότε δημοσιεύματα μιλούσαν για ένα ακόμα έντονο Σαββατοκύριακο στο Λας Βέγκας, γεμάτο πάρτι σε πισίνες, εμφανίσεις και χαλαρή διασκέδαση. Τίποτα που να μην έχουμε ξαναδεί από μέλη της βασιλικής οικογένειας που θέλουν να ξεφύγουν λίγο από το πρωτόκολλο. Όμως, όσο περνούσαν οι ώρες, αποκαλύφθηκε ότι η κατάσταση είχε εξελιχθεί πολύ πιο άγρια απ’ όσο αρχικά φαινόταν. Το πάρτι μεταφέρθηκε σε ιδιωτική σουίτα και εκεί, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Harry συμμετείχε σε ένα παιχνίδι στριπ μπιλιάρδου, το οποίο οδήγησε στο να βρεθεί εντελώς γυμνός μπροστά σε φίλους και καλεσμένους.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν αργότερα από το TMZ έκαναν μέσα σε λίγες ώρες το γύρο του κόσμου. Ήταν εικόνες που έδειχναν μια πλευρά του Πρίγκιπα εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχε χτιστεί επίσημα γύρω από το όνομά του. Σε κάποιες από αυτές φαινόταν να προσπαθεί να καλυφθεί, ενώ σε άλλες φαινόταν πιο απελευθερωμένος, αγκαλιάζοντας ένα άλλο άτομο, κρατώντας τη στέκα του μπιλιάρδου. Το Παλάτι, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, επέλεξε να μη σχολιάσει, αφήνοντας το θέμα να πάρει τη δική του πορεία στα media.

Από τη μια, ένα ζευγάρι όπως ο Κένεντι Τζούνιορ και η Μπεσέτ, που προσπαθούσαν να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή τους από μια αδηφάγα δημοσιότητα. Από την άλλη, ένας σύγχρονος Πρίγκιπας που, είτε από επιλογή είτε από αυθορμητισμό, βρέθηκε εκτεθειμένος σε αυτή τη δημοσιότητα με τρόπο σχεδόν ανεξέλεγκτο.

Φυσικά, το περιστατικό στο Λας Βέγκας δεν ήταν η μοναδική φορά που ο Harry απασχόλησε αρνητικά την επικαιρότητα. Στο παρελθόν, είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, είτε για ένα βίντεο στο οποίο χρησιμοποιούσε ακατάλληλους χαρακτηρισμούς για φίλο του, είτε για μια αμφιλεγόμενη επιλογή αποκριάτικης στολής NAZI, που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, είτε για εντάσεις με παπαράτσι που τον ακολουθούσαν διαρκώς.

Ακόμα και στιγμές πιο «αθώες», όπως ένας ξέφρενος χορός σε club, μπορούσαν να μετατραπούν σε είδηση πρώτου μεγέθους.

