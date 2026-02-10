Θύελλα αντιδράσεων κατά του Γιώργου Λάγιου για τα σχόλιά του σε γυμνάστρια με παραπανίσια κιλά. Η τοποθέτησή του, που κρίθηκε ως προσβλητική και “fat-shaming”, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου, ενώ η Δάφνη Καραβοκύρη έκανε λόγο για μια άκαρπη προσωπική επικοινωνία μαζί του.

Η Σοφία Μουτίδου εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή πως όσα θα ήθελε να πει… τα συγκρατεί. «Έχω πολλά να πω και δεν θα τα πω, γιατί περιμένω τη μήνυση του Μπέου και δεν θέλω να περιμένω και δεύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πόσο εξοργισμένη ήταν από όσα άκουσε.

Συνεχίζοντας, περιέγραψε τη συναισθηματική της κατάσταση σημείωσε πως: «Είμαι σε δύσκολη θέση, έχω ανεβάσει παλμούς, έχω ταραχτεί πολύ από αυτό που άκουσα. Θα πω λέξεις που δεν σηκώνουν μήνυση. Προσβλητικό, απάνθρωπο, πολύ σκληρό, παλιό κι επικίνδυνο».

Aπό την πλευρά της, η Δάφνη Καραβοκύρη αποκάλυψε πως μετά τις δηλώσεις επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Γιώργο Λάγιο, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της. «Ο Γιώργος, που φημίζεται για την ωδή που κάνει στις γυναίκες, δεν του επιτρέπεται από τη θέση του ως ψυχοθεραπευτής άνδρας», είπε, τονίζοντας πως ένιωσε πραγματικά άσχημα βλέποντας το συγκεκριμένο απόσπασμα.

Όπως αποκάλυψε, του πρότεινε ανοιχτά να ανακαλέσει: «Του είπα ότι αν ήμουν ένας άνθρωπος που σε συμβουλεύει επικοινωνιακά, βγες κι ανακάλεσέ το». Η απάντησή του, ωστόσο, δεν ήταν αυτή που περίμενε: «Μου είπε ότι θα μείνει στη θέση του και ότι είναι έτοιμος να απαντήσει σε κάθε ερώτηση δημοσιογράφου».

Κλείνοντας, η Δάφνη Καραβοκύρη δεν έκρυψε πόσο την επηρέασαν προσωπικά τα λεγόμενα: «Εμένα ως γυναίκα με έκανε να νιώσω απαίσια αυτή η δήλωση. Ένιωσα άβολα που το είδα και στη ροή της εκπομπής».