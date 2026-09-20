Στο επίκεντρο επικρίσεων βρέθηκε ο Σταμάτης Γονίδης εξαιτίας μιας ατάκας που ειπώθηκε στην πίστα, δίπλα στην Άντζελα Δημητρίου, με αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με το κοινό μια προσωπική ιστορία από την επίσκεψή του στο νεκροταφείο, όμως η κατάληξή της προκάλεσε αίσθηση: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον διάλογο που είχε με έναν φύλακα. Το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας κύμα αντιδράσεων για το ύφος της αναφοράς του.

Στο βίντεο, η έκφραση και το βλέμμα της Άντζελας Δημητρίου ερμηνεύτηκαν από αρκετούς χρήστες ως αμηχανία απέναντι σε όσα άκουγε, χωρίς βέβαια η ίδια να έχει εξηγήσει δημόσια τι αισθανόταν εκείνη τη στιγμή

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Η σχέση Γονίδη – Μαζωνάκη

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην πίστα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και συγκεκριμένα τη σεζόν 1998-1999 στο Rex, σε μία περίοδο κατά την οποία και οι δύο βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της λαϊκής διασκέδασης. Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν και άλλες φορές μέσα στα χρόνια, με κοινές αυθόρμητες εμφανίσεις όταν ο ένας βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε ο άλλος.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική, όμως, είναι η πρώτη δημόσια αντίδραση του Σταμάτη Γονίδη όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Τότε ο τραγουδιστής είχε αποχαιρετήσει τον παλιό του συνεργάτη με μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, γράφοντας: «Πικρό καφέ ήπια σήμερα… όχι ρε Γιώργο… όχι… θα μου λείψεις φίλε μου. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου… Συλλυπητήρια στους δικούς σου».

Ο Σταμάτης Γονίδης ήταν, μάλιστα, ένας από τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου που βρέθηκε στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια, όπου πραγματοποιήθηκε η λαϊκή αγρυπνία για τον τραγουδιστή.

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