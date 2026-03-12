Η Thylane Blondeau είπε το «ναι»! Το “πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο” αρραβωνιάστηκε τον αγαπημένο της, Ben Attal, και μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους εκατομμύρια ακολούθους της. Το ζευγάρι φαίνεται πιο ερωτευμένο από ποτέ με τη Γαλλίδα σταρ να απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας της καθημερινότητας δίπλα στον γνωστό DJ.

«Είπα ναι στον καλύτερό μου φίλο. Στην υγειά του παντοτινού», έγραψε η Thylane Blondeau στην ανάρτησή της δείχνοντας στην κάμερα το μονόπετρο που της χάρισε ο αγαπημένος της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι γιόρτασε τον αρραβώνα του με μια σύντομη διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η Thylane Blondeau κέρδισε για πρώτη φορά την παγκόσμια προσοχή το 2006-2007, όταν εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Vogue Enfants για την παιδική μόδα σε ηλικία μόλις έξι ετών.

Με το εξώφυλλο αυτό η Blondeau μπήκε στη λίστα με τα 100 πιο όμορφα πρόσωπα της χρονιάς του TC Candler.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Σήμερα είναι μοντέλο που εκπροσωπείται από την IMG Models. Επίσης, είναι η ιδρύτρια και δημιουργική διευθύντρια μάρκας περιποίησης μαλλιών που φέρει το όνομά της γραμμένο ανάποδα.

