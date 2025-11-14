Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από τον πρώην παίκτη του Survivor, Σπύρο Μαρτίκα, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα του STAR, έπεσε θύμα απάτης από έναν γνωστό επιχειρηματία. Ο δράστης του απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις.

Στην ίδια υπόθεση έχουν αναφερθεί και περιστατικά σωματικής βίας, που όμως δεν αφορούν τον Σπύρο Μαρτίκα, αλλά άλλα άτομα που επίσης εμπλέκονται και δέχτηκαν απειλές από μέλη του κυκλώματος.

Ο επιχειρηματίας –ιδιοκτήτης κέντρων spa– κατηγορείται για κακουργηματική απάτη αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η δράση του εκτεινόταν σε περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου, με τον ίδιο να παρουσιάζεται στους υποψήφιους επενδυτές ως «εγγυητής» για τα χρήματά τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα προσέγγιζε άτομα με οικονομική επιφάνεια και τους υποσχόταν μεγάλα κέρδη μέσω επενδύσεων σε καζίνο. Όταν τα υποσχόμενα κέρδη δεν εμφανίζονταν και τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματα τους, ακολουθούσαν απειλές, εκβιασμοί και ακόμα και ξυλοδαρμοί.

Η υπόθεση πλέον έχει προωθηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τον αριθμό των θυμάτων να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα δέκα, ανάμεσά τους και ο Σπύρος Μαρτίκας.

Govastiletto.gr – Σπύρος Μαρτίκας: Νέος έρωτας στη ζωή του – Ποια γυναίκα του έκλεψε την καρδιά και τι αποκάλυψε ο ίδιος