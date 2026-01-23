Θύμα απάτης έπεσε η Εύη Δρούτσα, με επιτήδειους να της αποσπούν το ποσό των 22.000 ευρώ. Οι δράστες προσποιήθηκαν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ για να εισέλθουν στην οικία της, όπως αποκάλυψε η ίδια η στιχουργός σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή “Το Πρωινό” την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

«Με παίρνει μία κυρία ως εσωτερική βλαβών και μου λέει: “αυτή την στιγμή εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στο σκοτάδια τέσσερις μέρες”».

Στη συνέχεια η Εύη Δρούτσα ανέφερε πως της χάλασαν οι ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού της, ενώ της ζήτησαν να βγάλει ό,τι χρυσαφικό και χρήματα έχει και να το βάλει σε ασημόχαρτο.

«Τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ», της είπαν στη συνέχεια, ενώ της ζήτησαν να τα βάλει όλα μαζί σε ένα πορτοφόλι κάτω από το χαλάκι.

«Αφού αναβόσβησα τα φώτα, μου είπε ότι τελειώσαμε και να ανοίξω την πόρτα. Της λέω, δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα. Θα έρθουν λέει, σε μια ώρα θα είναι εκεί. Το φάντασμα λέω θα τα φέρει;»

Δείτε το βίντεο με τις περιγραφές της Εύης Δρούτσα:

«Είχαν πάει κάτω, σου ανεβοκατεβάζανε τον γενικό από την πολυκατοικία, εσύ νόμιζες ήταν βλάβη, εσύ τα έβγαλες κάτω, τα πήρε και έφυγε», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

