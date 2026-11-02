Στην προσωπική της εμπειρία από την επαφή με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αναφέρθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου, αποκαλύπτοντας πως κατά καιρούς δεχόταν μηνύματα για την αναδημοσίευση εκκλήσεων βοήθειας που αφορούσαν παιδιά με σοβαρές παθήσεις. Η αγαπημένη ηθοποιός ανταποκρινόταν θετικά, κοινοποιώντας το υλικό στα social media για να συνδράμει τις οικογένειες, ενώ πολλές φορές προχωρούσε σε αναρτήσεις αυτόβουλα για να ενισχύσει τον σκοπό.

Σε δηλώσεις της στον ALPHA, η ηθοποιός εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της για τις αποκαλύψεις γύρω από τη δράση της οργάνωσης. Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το πλήγμα που δέχεται η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η φροντίδα των σοβαρά ασθενών παιδιών θα έπρεπε να αποτελεί αποκλειστική μέριμνα μιας οργανωμένης πολιτείας.

«Εγώ βέβαια είμαι και τόσο μοσχάρι που έκανα αναρτήσεις και από μόνη μου»

«Έλαβε ένα μήνυμα που έλεγε “αν μπορείτε να βοηθήσετε να συγκεντρωθούν τα χρήματα”. Λέω βεβαίως, το ανέβασα και εγώ. Έκανα αναρτήσεις. Εγώ βέβαια είμαι και τόσο μοσχάρι που έκανα αναρτήσεις και από μόνη μου, δεν χρειαζόταν να μου ζητήσει κανείς. Βασιλικότερη του βασιλέως εγώ. Κατά καιρούς με ευχαριστούσαν και αν κάτι είχαν δει πως δεν το είχα ανεβάσει μου στέλνανε πάλι “αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σας παρακαλώ, με μία ανάρτηση να βοηθήσουμε το παιδάκι”», ανέφερε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου.

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο να κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι σε κάθε προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Όπως επισήμανε, οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση ενδέχεται να κάνουν τους πολίτες πιο επιφυλακτικούς, με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν να βρουν στήριξη και οικογένειες που χρειάζονται πραγματικά οικονομική ενίσχυση: «Βέβαια είναι τραγικό γιατί κινδυνεύουν πολλοί να μην μπορούν να σταθούν ξανά σε άλλους ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται και βοηθάνε. Αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια, αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ΜΚΟ για τέτοιες περιπτώσεις. Έπρεπε να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας που να μην χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, οπότε να συναντήσουμε και κανέναν απατεώνα στον δρόμο μας. Αυτά όλα έπρεπε να είναι καλυμμένα από το χρέος του κράτους».

Κλείνοντας η Μαριάννα Τουμασάτου δήλωσε: «Ή είμαι φοβερά ευκολόπιστη ή αυτοί ικανοί απατεώνες. Εν τω μεταξύ το μοναδικό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι πως ευχαριστούσαν κατά καιρούς οι γονείς με μεγάλη δύναμη το σωματείο που τους βοήθησε. Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν μου άρεσε όπως το έβλεπα, που το επέτρεπαν στις δικές τους αναρτήσεις τα ευχαριστώ. Υποτίθεται ότι βοηθάς για να βοηθήσεις όχι για να σου πει κάποιος ευχαριστώ. Απλά προσπαθούσαν, μάλλον, μέσα από τα ευχαριστώ των γονέων να προσκαλέσουν καινούργιους ανθρώπους. Βέβαια, παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ στη διάρκεια της ημέρας πρόσεξα ότι συχνά οι ίδιοι επικοινωνούσαν με τους απελπισμένους γονείς».

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