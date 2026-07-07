Μια δυσάρεστη ανατροπή περίμενε τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ότι έπεσαν θύματα κλοπής. Το ζευγάρι, που πλέει σε πελάγη ευτυχίας τον τελευταίο μήνα μετά τη γέννηση του γιου του, είδε την ηρεμία του να διαταράσσεται από αυτό το ξαφνικό περιστατικό, το οποίο τους προκάλεσε έντονη ανησυχία και αναστάτωση.

Ο Σάκης Κατσούλης, μέσω stories στο Instagram, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για όσα συνέβησαν, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο και φωτογραφίες του άνδρα που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, αφαίρεσε ένα από τα μηχανήματα της επιχείρησής τους.

Στο βίντεο που ανέβασε, ο ηθοποιός και επιχειρηματίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πληροφορηθήκαμε εχθές μέσα στην ημέρα ότι πέσαμε θύματα κλοπής. Έχουμε μια αποθήκη που βάζουμε τους αυτόματους πωλητές και την Κυριακή γύρω στις 18:30 το απόγευμα πληροφορηθήκαμε ότι ένας κύριος, τον οποίο θα βάλω σε βίντεο και φωτογραφίες στα επόμενα story, μας έκλεψε ένα ολόκληρο μηχάνημα το οποίο είναι αρκετά μεγάλης αξίας».

Στη συνέχεια, ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσε υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται ο φερόμενος ως δράστης, ζητώντας ουσιαστικά τη βοήθεια του κοινού σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να τον αναγνωρίσει ή να γνωρίζει στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το μηχάνημα έχει εντοπιστεί ή αν υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση, ενώ οι αναρτήσεις του ζευγαριού συγκέντρωσαν δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης από φίλους και ακολούθους τους.

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