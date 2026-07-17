Ένα ολοκαίνουργιο και συναρπαστικό κεφάλαιο ξεκινά στην επαγγελματική πορεία της Σίας Κοσιώνη, μετά και την επίσημη ανακοίνωση της ένταξής της στο δυναμικό του ΑΝΤ1. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος θέλησε να εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή της, προχωρώντας σε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Όπως ήταν φυσικό, το post της πλημμύρισε αμέσως από εκατοντάδες ευχές για «καλή αρχή» από αγαπημένους συναδέλφους, φίλους και γνωστά πρόσωπα της εγχώριας showbiz. Ανάμεσα σε αυτά και η Ελένη Μενεγάκη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία σπάνια σχολιάζει δημόσια επαγγελματικές εξελίξεις συναδέλφων της, έσπευσε να της ευχηθεί δημόσια γράφοντας: «Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε ό,τι κι αν κάνεις!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sia Kosioni (@siakossioni)

Το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες likes, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη διακριτική αλλά θερμή στήριξή της προς τη Σία Κοσιώνη.

Η δημοσίευση της δημοσιογράφου έγινε μέσα σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με εκατοντάδες σχόλια να εκφράζουν τη στήριξη και τις ευχές τους για τη νέα τηλεοπτική της διαδρομή.

Με διπλό ρόλο στον ΑΝΤ1

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1, η Σία Κοσιώνη υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και αναλαμβάνει διπλό ρόλο στην ενημερωτική ζώνη του σταθμού. Η έμπειρη δημοσιογράφος θα συμμετέχει ως σχολιάστρια στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, ενώ παράλληλα θα βρεθεί στο τιμόνι νέας ενημερωτικής εκπομπής, με τον σταθμό να κάνει λόγο για μια συνεργασία που ενισχύει περαιτέρω το κύρος της ενημέρωσής του.

govastiletto.gr -Σία Κοσιώνη: Υπέγραψε στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια