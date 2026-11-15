«Τι είναι αυτό; Δεν μου αρέσει»: Η σκληρή κριτική της Μίνας Καραμήτρου για το νέο τραγούδι της Josephine

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Το νέο τραγούδι της Josephine, με τίτλο «Celebrity», προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μίνας Καραμήτρου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε πρόσφατα και αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Ρεπορτάζ στις 10».
Το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, η δημοσιογράφος και ο Γιώργος Γρηγοριάδης παρακολούθησαν ορισμένα αποσπάσματα από το νέο βίντεο κλιπ της τραγουδίστριας, με τη Μίνα Καραμήτρου να εκφράζει χωρίς περιστροφές την άποψή της.
«Speechless… μάλιστα. Ωραία… κοίταξε τώρα… να σου πω, δεν μ’ αρέσει. Τι θες να σου πω ψέματα; Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα», ανέφερε αρχικά, ξεκαθαρίζοντας ότι το συγκεκριμένο μουσικό ύφος δεν ανταποκρίνεται στις προσωπικές της προτιμήσεις.
Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος θέλησε να διευκρινίσει πως η κριτική της αφορά αποκλειστικά το τραγούδι και όχι τη Josephine ως καλλιτέχνιδα. «Συγγνώμη, Ζοζεφίν, μου αρέσει η Ζοζεφίν ως τραγουδίστρια αλλά αυτό… τι να μου κάνει κλικ; Τι είναι αυτό; Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα τραγούδια. Θα ήθελα μια Adele», σχολίασε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, δεν δίστασε να αντιμετωπίσει με χιούμορ και το ενδεχόμενο η άποψή της να σχετίζεται με την ηλικία της. «Μπορεί και να γέρασα, τι να πω; Αν και δεν μου αρέσουν τα ηλικιακά στερεότυπα», είπε, καταλήγοντας πως δεν της άρεσε ούτε το τραγούδι ούτε ο στίχος του.
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