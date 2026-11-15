«Τι είναι αυτό; Δεν μου αρέσει»: Η σκληρή κριτική της Μίνας Καραμήτρου για το νέο τραγούδι της Josephine

«Speechless… μάλιστα. Ωραία… κοίταξε τώρα… να σου πω, δεν μ’ αρέσει. Τι θες να σου πω ψέματα; Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα», ανέφερε αρχικά, ξεκαθαρίζοντας ότι το συγκεκριμένο μουσικό ύφος δεν ανταποκρίνεται στις προσωπικές της προτιμήσεις.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος θέλησε να διευκρινίσει πως η κριτική της αφορά αποκλειστικά το τραγούδι και όχι τη Josephine ως καλλιτέχνιδα. «Συγγνώμη, Ζοζεφίν, μου αρέσει η Ζοζεφίν ως τραγουδίστρια αλλά αυτό… τι να μου κάνει κλικ; Τι είναι αυτό; Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα τραγούδια. Θα ήθελα μια Adele», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, δεν δίστασε να αντιμετωπίσει με χιούμορ και το ενδεχόμενο η άποψή της να σχετίζεται με την ηλικία της. «Μπορεί και να γέρασα, τι να πω; Αν και δεν μου αρέσουν τα ηλικιακά στερεότυπα», είπε, καταλήγοντας πως δεν της άρεσε ούτε το τραγούδι ούτε ο στίχος του.

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