Στο τηλεοπτικό μέλλον της Σίας Κοσιώνη αναφέρθηκε η Ντέπυ Γκολεμά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή “Buongiorno”. Με τις φήμες για οριστική αποχώρηση της παρουσιάστριας από τον ΣΚΑΪ να πυκνώνουν, η γνωστή τηλεκριτικός πήρε θέση, σημειώνοντας πως κατανοεί την πλευρά της δημοσιογράφου.

Μάλιστα, η Ντέπυ Γκολεμά προχώρησε σε μια συγκεκριμένη εκτίμηση, δηλώνοντας πως ο μόνος σταθμός που θα ταίριαζε στην επόμενη μέρα της Σίας Κοσιώνη είναι η ΕΡΤ.

«Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σία Κοσιώνη, η δική μου άποψη είναι ότι κάπου έχει δίκιο. Εάν το πρόβλημα είναι αυτή η ιστορία με το ντοκιμαντέρ της 17Ν, πιστεύω εκεί εστιάζεται το πρόβλημα και όχι στον Παπαδρόσο, πιστεύω ότι κάπου έχει δίκιο. Για δείτε το λίγο, για σκεφτείτε. Στη δουλειά γίνονται αυτά. Έχει αλλάξει και η ίδια η τηλεόραση.

Οι ιδιοκτήτες δεν είναι πια όπως παλιά, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πια. Υπάρχουν επιχειρηματίες, οι οποίοι κοιτάνε τη δουλειά τους. Στην αρχή πίστευα ότι η Σία θα μείνει εκεί, και ότι αυτό είναι το κανάλι που της ταιριάζει. Αυτή την άποψη είχα. Τώρα αυτά που λέτε εσείς, και με αυτά που ακούω, και με 1-2 τηλέφωνα που έκανα, αν δεν ευοδωθεί αυτό το τελευταίο ραντεβού, σκέφτομαι ότι η μόνη πόρτα που θα μπορούσε να της ανοίξει είναι αυτή της ΕΡΤ. Δε σκέφτομαι κάτι άλλο» είπε η Ντέπυ Γκολεμά.

