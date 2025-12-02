Ο Ετεοκλής Παύλου αντέδρασε σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στον αέρα του «Breakfast@Star» στα σχόλια της Κατερίνας Λάσπα. Ο παρουσιαστής εξέφρασε τη διαφωνία του με τα όσα είπε η Κατερίνα Λάσπα για το κόστος των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Αρχικά, η Κατερίνα Λάσπα, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή, ακούγεται να λέει: «Μου λείπει η τηλεόραση πολύ. Και η τηλεόραση έχει αλλάξει και εγώ έχω αλλάξει. Εξακολουθεί για πάντα να είναι η αγαπημένη μου και να αναζητώ πάντα την ιδανική συνθήκη και το πρότζεκτ με συνεργάτες για να είμαστε ξανά on air. Η δήλωσή μου “δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης των πρωινών εκπομπών” εκτός από μαγνητοφωνημένη και απομαγνητοφωνημένη είναι και μαγνητοσκοπημένη. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η λέξη, “να καταργηθούν”. Τόση φασαρία για πρωινή ζώνη που απλά αναλώνεται σε συγκεκριμένες θεματολογίες, ό,τι προσπάθεια και αν κάνουν οι συντελεστές και οι παρουσιαστές, δεν βρίσκω το λόγο γιατί είναι και κοστοβόρα και με πολύ μικρό impact σε θέαση. Αυτό, τελεία, όποιος έχει άλλες απορίες έχει το τηλέφωνό μου».

Μετά την προβολή των σχετικών δηλώσεων, ο Ετεοκλής Παύλου με έντονο τόνο σχολίασε: «Δεν μπορώ να καταλάβω … Τι εμμονή είναι αυτή με το να ασχολείσαι με το πόσο κοστοβόρα είναι η πρωινή ζώνη και άμα συμφέρει. Λες και είσαι κάποιο στέλεχος που κάνεις τα λογιστικά και τους ισολογισμούς. Πραγματικά, τι εμμονή είναι αυτή; Δανεικά της ζητήσαμε για να κάνουμε πρωινή εκπομπή; Κάθε φορά ακούω έναν ισολογισμό λες και είναι στέλεχος σε κάποιο κανάλι και σου λέει, βγαίνω, δεν βγαίνω.»

«Δεν καταλαβαίνω αυτή την εμμονή συνέχεια να κάνει δουλειά στελέχους. Κάθεται και αναλύει το πόσο κοστοβόρο είναι κάτι και συνέχεια φταίμε εμείς που την παρεξηγούμε. Λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακυρώνει τις πρωινές εκπομπές και την πρωινή ζώνη που είναι η ναυαρχίδα ενός σταθμού», κατέληξε ο Ετεοκλής Παύλου στον “αέρα” της εκπομπής.

