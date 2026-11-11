Στο φως της δημοσιότητας βρίσκεται εκ νέου ο Παναγιώτης Λιαδέλης, καθώς το όνομα του παλαίμαχου διεθνούς μπασκετμπολίστα φέρεται να περιλαμβάνεται στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση φοροδιαφυγής-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη.

Η έρευνα αφορά ένα ευρύ πλέγμα 917 εταιρειών με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ που αγγίζουν τα 206 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη λίστα των εμπλεκόμενων προσώπων συγκαταλέγονται συνολικά 1.283 άτομα. Η δικαστική αυτή εξέλιξη φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον πρώην αθλητή, ξυπνώντας μνήμες από παλαιότερες υποθέσεις της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας που είχαν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης.

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Λιαδέλης;

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ των ’90s και των ’00s, έχοντας φορέσει τη φανέλα κορυφαίων συλλόγων, όπως ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Η διαδρομή του στα παρκέ ξεχώρισε για τις μεγάλες επιτυχίες, τους ευρωπαϊκούς τίτλους και τις διακρίσεις, αλλά παράλληλα σημαδεύτηκε από τραυματισμούς, εντάσεις και απαιτητικές καμπές.

Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό στίβο, ενώ τα τελευταία χρόνια η επικαιρότητα γύρω από το όνομά του μετατοπίστηκε εκτός γηπέδων, εξαιτίας της εμπλοκής του σε δικαστικές περιπέτειες.

Η μεγάλη καριέρα στον Άρη και οι πρώτες διακρίσεις

Το 1993, σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο Παναγιώτης Λιαδέλης έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, μετακομίζοντας στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. Παρότι αρχικά δεν είχε εξασφαλισμένη θέση στο βασικό rotation, κατάφερε μέσα από τη σκληρή δουλειά να κερδίσει την εμπιστοσύνη των προπονητών του και να εξελιχθεί σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας. Η επταετής παρουσία του στους «κίτρινους» αποτέλεσε την πιο καθοριστική περίοδο της αθλητικής του διαδρομής. Ο αθλητής κατέκτησε με τον Άρη το Κύπελλο Κόρατς το 1997, σε μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του συλλόγου.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1998, πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Μάλιστα, στον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ, που ολοκληρώθηκε με σκορ 71-68, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 22 πόντους και αναδεικνυόμενος πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Ο ίδιος έχει αναφερθεί με ιδιαίτερη εκτίμηση σε εκείνη την περίοδο, χαρακτηρίζοντας τα επτά χρόνια στον Άρη ως μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής του. Παράλληλα, ξεχώρισε και σε ατομικό επίπεδο, συμμετέχοντας σε τέσσερα ελληνικά All-Star Games και καταγράφοντας σημαντικές επιδόσεις στην Ευρώπη. Τη σεζόν 2000-2001, μάλιστα, αναδείχθηκε μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της EuroLeague.

Η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ

Το καλοκαίρι του 2000 αποτέλεσε ένα από τα πιο καθοριστικά σημεία της καριέρας του. Μετά την αποχώρησή του από τον Άρη, ο Λιαδέλης αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία του στον μεγάλο αντίπαλο της ομάδας, τον ΠΑΟΚ. Η συγκεκριμένη μεταγραφή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόσμο του Άρη.

Ο ίδιος, σε μεταγενέστερη συνέντευξή του, παραδέχθηκε ότι είχε μετανιώσει για την απόφασή του, όχι επειδή δεν εκτιμούσε τον ΠΑΟΚ και τους ανθρώπους του, αλλά επειδή δεν είχε υπολογίσει τις συνέπειες που θα είχε η συγκεκριμένη κίνηση για τον ίδιο.

Η επιστροφή του στο Αλεξάνδρειο, ως αντίπαλος πλέον του Άρη, συνοδεύτηκε επίσης από ένταση και μεγάλη αναστάτωση. Παρά τις δυσκολίες, η παρουσία του στον ΠΑΟΚ ήταν ιδιαίτερα παραγωγική αγωνιστικά.

Μετά την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, ο Λιαδέλης συνέχισε την καριέρα του εκτός Ελλάδας, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Τη σεζόν 2003-2004 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ ακολούθησε η διετία στον Απόλλωνα Πατρών, από το 2004 έως το 2006.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτης Λιαδέλης είχε και παρουσία στην Εθνική Ανδρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, πραγματοποίησε 71 συμμετοχές με το εθνόσημο, σημειώνοντας συνολικά 979 πόντους. Το 2013-2014 επέστρεψε για ένα διάστημα στην ενεργό δράση, αγωνιζόμενος με την Ανάληψη Βόλου, πριν αποσυρθεί οριστικά από τα παρκέ.

Ο γάμος με τη Σαμπρίνα

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης και η γνωστή τραγουδίστρια Σαμπρίνα αποτέλεσαν ένα από τα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που απασχόλησαν αρκετά τα μέσα ενημέρωσης. Παντρεύτηκαν το 2004 και απέκτησαν έναν γιο, τον Βαγγέλη, ο οποίος γεννήθηκε την ίδια χρονιά.

Ο γάμος τους, ωστόσο, δεν είχε διάρκεια. Το 2008 οι δρόμοι τους χώρισαν, με το διαζύγιο να απασχολεί έντονα τα δημοσιεύματα της εποχής. Η υπόθεση είχε φτάσει και στις δικαστικές αίθουσες, με δημοσιεύματα να αναφέρονται σε διαφωνίες σχετικά με την οικονομική υποστήριξη και την επιμέλεια του παιδιού.

Μετά από χρόνια η Σαμπρίνα είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν αποκατασταθεί και ότι δεν υπήρχε πλέον κάποια σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει και στη μετακόμιση του γιου τους στον Βόλο, όπου επέλεξε να ζήσει με τον πατέρα του κατά την εφηβεία του.

Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει ότι, παρά τη στενοχώρια που της προκάλεσε η απόσταση, δεν θέλησε να σταθεί εμπόδιο στην απόφαση του παιδιού της. Ο γιος τους, Βαγγέλης, βρέθηκε επίσης στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο του 2023, όταν συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του στο πλαίσιο έρευνας για αιματηρό επεισόδιο στον Βόλο.

Οι κατηγορίες για τοκογλυφία και απόπειρα εκβίασης

Πέρα από την αθλητική του πορεία, ο Παναγιώτης Λιαδέλης είχε απασχολήσει τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2002. Τότε, ο 28χρονος καλαθοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν στον Μακεδονικό, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία επιχειρηματία από το Κιλκίς, ο οποίος τον ενέπλεξε σε υπόθεση δανεισμού χρημάτων και απαίτησης υπέρογκων τόκων.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ο επιχειρηματίας είχε δανειστεί 14 εκατομμύρια δραχμές. Στην υπόθεση φερόταν να έχει μεσολαβήσει φίλος του μπασκετμπολίστα, ο οποίος διεκδικούσε την επιστροφή του ποσού μαζί με τους τόκους.

Ο επιχειρηματίας κατήγγειλε το περιστατικό στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψη του Παναγιώτη Λιαδέλη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Λιτόχωρο, καθώς προετοιμαζόταν με την ομάδα του. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβίασης και τοκογλυφία. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2002 κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ωστόσο δύο ημέρες αργότερα, μετά τη νέα απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 6.000 ευρώ. Η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς τον Δεκέμβριο του 2004 δημοσιεύματα ανέφεραν ότι παραπέμφθηκε σε δίκη μαζί με άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του.

Το όνομα του πρώην διεθνούς μπασκετμπολίστα επανήλθε στο προσκήνιο τον Οκτώβριο του 2023, όταν ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και συμπλοκή στο κέντρο του Βόλου.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 16ης Οκτωβρίου έξω από νυχτερινό κέντρο με το οποίο διατηρούσε επαγγελματική σχέση ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Όλα ξεκίνησαν από έντονο καβγά δύο ανδρών με πελάτες και προσωπικό του μαγαζιού. Αν και οι δύο άνδρες αποχώρησαν αρχικά, επέστρεψαν λίγη ώρα αργότερα με όχημα και πυροβόλησαν στον αέρα με πιστόλι κρότου, προκαλώντας πανικό.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Λιαδέλης μαζί με άλλα άτομα τους καταδίωξαν, με την αντιπαράθεση να μεταφέρεται κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. Εκεί ξέσπασε άγριος ξυλοδαρμός, κατά τον οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 27χρονος που διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Για το συμβάν συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, ανάμεσα στα οποία ο πρώην αθλητής και ο 19χρονος γιος του. Στις 19 Οκτωβρίου αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της μηνιαίας εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ ο συνήγορός του τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος του αρνούνταν τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως δεν είχαν καμία εμπλοκή στην αφορμή του επεισοδίου.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον Βόλο

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Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο Λιαδέλης επέστρεψε στον Βόλο, όπου στράφηκε στον επιχειρηματικό τομέα. Ασχολήθηκε με τον χώρο της εστίασης, ενώ το 2024 ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στις εκλογές του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, ως επικεφαλής επιχειρηματικού συνδυασμού με υποψηφιότητες από διαφορετικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας.

Η νέα επιχειρηματική του κίνηση

Τον Σεπτέμβριο του 2026 έγινε γνωστή μία ακόμη επιχειρηματική του κίνηση, αυτή τη φορά στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και ειδικότερα της πτηνοτροφίας. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, σχεδιάζει τη δημιουργία επιχείρησης με την επωνυμία «Φάρμα Λιαδέλης», με αντικείμενο την εκτροφή πουλερικών αυγοπαραγωγής, την παραγωγή αυγών και το χονδρικό εμπόριο.

Πρόκειται για μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση για τον πρώην αθλητή, ο οποίος φαίνεται να επιχειρεί να αξιοποιήσει την παρουσία του στον Βόλο και να δραστηριοποιηθεί σε έναν εντελώς διαφορετικό κλάδο από εκείνον στον οποίο έγινε γνωστός.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως αναφέρει το dikastikoreportaz.gr, μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι οι πρώην ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές και Σπύρος Βάλλας, καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής Πέτρος Κανακούδης. Τα ονόματά τους φέρονται να αναγράφονται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την έρευνα για το κύκλωμα. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν συνδέσει την πορεία τους με σημαντικές στιγμές του ελληνικού αθλητισμού και έχουν αποκτήσει ευρεία αναγνωρισιμότητα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, κανένας από τους τέσσερις δεν συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο ή τις επιμέρους πράξεις που αποδίδονται στον καθένα.

govastiletto.gr -Παναγιώτης Λιαδέλης για τη σύλληψή του: «Είμαι καλά, έχω αφεθεί ελεύθερος»