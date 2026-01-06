Το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή – Μέρος Πρώτο», και οι τέσσερις πρωταγωνίστριες, η Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη και Λένα Ουζουνίδου, που ενσαρκώνουν τους θρυλικούς ρόλους, έδωσαν το «παρών».

Ωστόσο, ηχηρή ήταν η απουσία του σεναριογράφου και σκηνοθέτης της ταινίας, Αλέξανδρου Ρήγα, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ρεπόρτερς των ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίοι έκαναν σχετική ερώτηση στις πρωταγωνίστριες της ταινίας, που μίλησαν στις κάμερες.

Η Βασιλική Ανδρίτσου δήλωσε: «Επιτέλους ήρθε η στιγμή, με το 2026, μάλλον δεν ήθελε το 2025 να υποδεχτεί αυτή την ταινία, οπότε τώρα ελπίζουμε ότι θα πάει καλά… Δεν χρειάζεται να είναι εδώ ο Αλέξανδρος για να μας στηρίξει».

Από την πλευρά της, η Παναγιώτα Βλαντή σχολίασε: «Σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Οι Δευτέρες γενικώς είναι πολύ δύσκολες. Υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν παραστάσεις. Και σε μένα δεν ήρθαν αρκετοί φίλοι μου. Είμαστε εδώ εμείς, τον αγαπάμε πολύ».

govastiletto.gr – Αλέξανδρος Ρήγας: Ο λόγος που δεν θα παρευρεθεί στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»