Η Παναγιώτα Βλαντή βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» και απάντησε στα όσα ακούστηκαν σχετικά με την απουσία του σκηνοθέτη, Αλέξανδρου Ρήγα, από την πρεμιέρα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Αλέξανδρος Ρήγας ήταν δυσαρεστημένος με την παραγωγή σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε ορισμένα ζητήματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, γι’ αυτό και δεν παραβρέθηκε στην πρεμιέρα.

«Δεν είπα αμέσως το “ναι” στο “Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή”, ποτέ δεν λέω το “ναι” αμέσως. Εμένα με ζόρισαν τα νυχτερινά, πολλά νυχτερινά. Να δουλεύεις από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 7 το πρωί είναι δύσκολο. Αν δεν είχα αυτές τις υπέροχες κυρίες, δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα, στηρίξαμε η μία την άλλη πάρα πολύ.

Τα γυρίσματα κράτησαν έναν χρόνο. Η ταινία πάει πάρα πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι μια πολύ ωραία ταινία σινεμά. Είναι η οικογένειά μου πια αυτά τα κορίτσια. Εμείς είχαμε πιο πολύ όγκο δουλειάς. Ήρθαμε πολύ κοντά, είναι υπέροχες, ταλαντούχες και τις αγαπώ πολύ».