Η επιστροφή μιας θρυλικής ιστορίας στη μεγάλη οθόνη

Τέσσερις γυναίκες που μεγάλωσαν σε ορφανοτροφείο ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια.

Μια παλιά υπόσχεση τις ενώνει: να εκδικηθούν τον Γεράσιμο Μαντά, τον άντρα που σημάδεψε την παιδική τους ηλικία.

Όμως τίποτα δεν πάει όπως το είχαν φανταστεί.

Το προσεκτικά οργανωμένο σχέδιο τους βγαίνει εκτός ελέγχου, παρασύροντας τες σε μια αλληλουχία κωμικοτραγικών καταστάσεων, παρεξηγήσεων και ανατροπών.

Με χιούμορ, συγκίνηση και αναφορές στη λατρεμένη τηλεοπτική σειρά, το «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή» επιστρέφει δυναμικά, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (αλφαβητικά)

Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη, Λένα Ουζουνίδου

και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Ταξιάρχης Χάννος, Τάσος Ιορδανίδης, Κώστας Φιλιππογλου,

Γιάννης Στάνκογλου, Νίκη Λάμη, Βαλέρια Κουρούπη,

Λευτέρης Ελευθερίου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μαρία Κατσανδρή,

Κώστας Κόκλας, Μαρία Δεμεσιώτου, Αντώνης Γιαννακός,

Τραιάνα Ανανία, Θεοφίλης Πασχάλης, Διονύσης Κοκοτάκης

και η Πέμη Ζούνη

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Παραγωγή: Παντελής Καλατζής

Διανομή: GD PLUS