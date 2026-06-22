Η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου μέσα από το Happy Day, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του συμβολαίου της Φαίης Σκορδά από το Mega με αφορμή την ολοκλήρωση του Buongiorno την προσεχή Παρασκευή.

Το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου

Ειδικότερα, η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε πως «Η Φαίη έχει ένα συμβόλαιο το οποίο έχει λήξει 31 Μαΐου. Μέχρι 31 Μαΐου το κανάλι έπρεπε να της ανακοινώσει αν συνεχίζει, αν θα ενεργοποιηθεί το συν 1 που έχει βάσει συμβολαίου για την επόμενη σεζόν. Ακόμα κάτι τέτοιο, δεν έχει γίνει. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η Φαίη νομικά είναι στον αέρα, είναι ελεύθερη. Τυπικά όμως της έχει ζητηθεί από το κανάλι μια πίστωση χρόνου, διότι έχουν ξεκινήσει κάποιες άτυπες συζητήσεις. Να συζητήσει με το κανάλι και μετά να δουν τι μέλει γενέσθαι».

Σε σχόλιο του Κώστα Φραγκολιά πως η παρουσιάστρια δεν θα πληρωθεί, εφόσον το συμβόλαιο της ολοκληρώθηκε την τελευταία μέρα του Μαΐου, η δημοσιογράφος διευκρίνισε ότι «Πληρώνεται κανονικά, γίνεται μια μικρή παράταση συμβολαίου. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αν η Φαίη ήταν ένας άλλος χαρακτήρας, θα μπορούσε να αρχίσει συζητήσεις και με άλλα κανάλια, εφόσον είναι τυπικά ελεύθερη. Αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα ο σταθμός της, εκεί συζητάει».

Ρεπορτάζ σχετικά με με τη ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο της Φαίης Σκορδά με το Mega, για την ενεργοποίηση του ενός επιπλέον χρόνου συνεργασίας, έδωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day, με τη γνωστή δημοσιογράφο να σημειώνει πως η παρουσιάστρια έπρεπε να γνωρίζει τι θα συμβεί μέχρι την τελευταία μέρα του Μαΐου.

Όπως ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Η Φαίη έπρεπε να γνωρίζει μέχρι τις 31 Μαΐου τι γίνεται με το συν 1 στο συμβόλαιό της. Αν συνεχίζει, γιατί όλοι έχουν μέσα στο συμβόλαιο έναν όρο που λέει ότι ‘Μέχρι τότε πρέπει να ξέρω για να κινηθώ αναλόγως’. Μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν είχε συμβεί ραντεβού με τον σταθμό. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι υπήρξε μια επαφή σε ανώτατο επίπεδο για τη συνέχιση της συνεργασίας. Δεν έχει υπάρξει κάτι αλλά δε θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια ανατροπή εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα οικονομικά, γιατί γενικότερα υπάρχει μια δυστοκία».

Η ομάδα του Buongiorno

Επιπλέον, σχετικά με την ομάδα του πρωινού μαγκαζίνο, η Τίνα Μεσσαροπούλου σημείωσε ότι «Εκεί θα υπάρξουν αλλαγές. Το συμβόλαιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου ολοκληρώνεται και επίσης ο άνθρωπος έχει υποστεί και μια μεγάλη μείωση. Δεν έχουν συμβεί και κάποια πράγματα με εκπομπή που ενδεχομένως ήταν να παρουσιάσει».

govastiletto.gr -Φαίη Σκορδά: Αποκάλυψε πότε θα ρίξει «αυλαία» το Buongiorno στο Mega