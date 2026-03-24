Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως μετά τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη. Οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις σε καταστήματά του σε Ελληνικό, Γλυφάδα και Κολωνάκι, εντοπίζοντας ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, μεγάλα ποσά σε μετρητά και εκατοντάδες έργα τέχνης, εκ των οποίων μόλις επτά κρίθηκαν αυθεντικά. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξαν τα ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο του γκαλερίστα.

Σήμερα, Τρίτη 24/3 ο Γιώργος Τσαγκαράκης οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί, με τους δικηγόρους του – 3 στο σύνολο – να μιλάνε στις κάμερες και να δηλώνουν πως ο εντολέας τους είναι αθώος.

«Ο κύριος Τσαγκαράκης, τον οποίο εκπροσωπούμε μαζί με τους συνεργάτες μου, κ. Γιάννη Παπαριστείδη και κ. Παναγιώτη Κάρκουλα είναι αθώος. Αυτή είναι η πρώτη του δήλωση δι’ εμού. Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται. Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Υπάρχει ένα δόγμα στην εγκληματολογία όσον αφορά στις πωλήσεις έργων τέχνης. Κανένας, ο οποίος δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει αντικείμενα που είναι πλαστά γιατί αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία»

Για το Ευαγγέλιο του 1745 που είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Στις 19 Μαρτίου είχε επικοινωνήσει με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων και προσπάθησε να κλείσει ραντεβού, προκειμένου να επιδείξει σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Ήθελε να δείξει το Ευαγγέλιο για να ενημερωθεί αρμοδίως, αν υπάρχει πρόβλημα. Τον πρόλαβε η αστυνομία. Θέλω να είστε σίγουροι ότι ακόμα είμαστε στην αρχή».

«Η ταπεινότητά μου δεν μπορεί να δεχτεί πως είχε δόλο. Δεν είναι δυνατόν να γνώριζε πως είχε στα χέρια του αντικείμενα πλαστά και να τα διαφήμιζε μέσα από την τηλεόραση. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα και θα τα παρουσιάσουμε» συμπλήρωσε.

Τι θα συμβεί με τα κοσμήματα της Ζωής Λάσκαρη

Για όσους δεν θυμούνται, η Μάρθα Κουτουμάνου είχε δώσει πολλά κοσμήματα της μητέρας της, Ζωής Λάσκαρη στον Γιώργο Τσαγκαράκη, ώστε να προχωρήσει σε πλειστηριασμό, ο οποίος συνεχώς έπαιρνε αναβολή εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης με τα κοινόχρηστα στο σπίτι της αείμνηστης ηθοποιού στο Πόρτο Ράφτη.

Ο δικηγόρος της Μάρθας Κουτουμάνου λοιπόν, μίλησε στην κάμερα του Super Κατερίνα και δήλωσε: «Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία από την μεριά της εντολέως μου αλλά και από τη δική μου. Είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε δώσει αφορμές στο παρελθόν. Περιμένουμε την εξέλιξη. Δεν έχουμε επικοινωνία καθόλου μαζί του. Ανάλογα πώς θα εξελιχθούν τα πράματα θα ακολουθήσουμε και τις κατάλληλες νομικές ενέργειες».

