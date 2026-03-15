Σαρωτική ήταν η πρεμιέρα του Μάρκου Σεφερλή στην prime time του Mega το Σάββατο 14 Μαρτίου. Η νέα μεγάλη συνεργασία του κωμικού με την Alter Ego Media ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, καθώς η παράσταση «Notis Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» μονοπώλησε το ενδιαφέρον του κοινού, χαρίζοντας στο Μεγάλο Κανάλι πρωτιά στην τηλεθέαση.»

Συγκεκριμένα, η παράσταση του Μάρκου Σεφερλή σάρωσε στους πίνακες, σημειώνοντας μέσο όρο 25,3% στο δυναμικό κοινό και 19,7% στο γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, μάλιστα, το Mega έφτασε στο 31,4% στο τέταρτο 00:30 – 00:45.

Αναλυτικότερα τα νούμερα τηλεθέασης του Σαββάτου 14 Μαρτίου.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Markos by Night – 25,3%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,7%

Survivor – 6,6%

J2US – 6%

Παρέα – 2,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Markos by Night – 19,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 14,7%

Survivor – 11,2%

J2US – 8%

Παρέα – 6,3%

Με πληροφορίες από: zappit.gr

