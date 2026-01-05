Η βραδιά των Critics Choice Awards 2026 δεν ήταν απλώς μία ακόμα τελετή για τον Timothée Chalamet.

Ο νεαρός ηθοποιός, γνωστός για τους δυνατούς και πολυσυζητημένους ρόλους του, κατέκτησε για πρώτη φορά στη ζωή του το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme.

Η στιγμή που συγκίνησε όλους όμως ήρθε από τον ίδιο, όταν χρησιμοποίησε τον ευχαριστήριο λόγο του για να κάνει μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση στη σύντροφό του, Kylie Jenner.

Ο 30χρονος ηθοποιός απευθύνθηκε στη 28χρονη επιχειρηματία, με την οποία είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια: “Και τέλος, θα ήθελα απλώς να πω ευχαριστώ στη σύντροφό μου των τριών τελευταίων ετών. Σ’ ευχαριστώ για τα θεμέλια που χτίσαμε. Σ’ αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα. Σ’ ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.”

Η Kylie, καθισμένη στο κοινό, ανταπέδωσε το συναίσθημα με ένα τρυφερό «Κι εγώ σ’ αγαπώ», ενώ το ζευγάρι αντάλλαξε ένα γλυκό φιλί μόλις ανακοινώθηκε το όνομα του Chalamet ως νικητή.

Με αυτή τη δημόσια πράξη, το ζευγάρι όχι μόνο αποκάλυψε την τρυφερή σχέση του, αλλά και απέδειξε ότι οι μεγάλες στιγμές στη σκηνή μπορούν να γίνουν ακόμα πιο προσωπικές και συγκινητικές.

