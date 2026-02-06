Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται το Hollywood μετά τις καταιγιστικές φήμες για σύννεφα στη σχέση του Timothée Chalamet και της Kylie Jenner. Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι συγκατοικεί και τα δημοσιεύματα τους ήθελαν να ετοιμάζονται για το επόμενο μεγάλο βήμα, ένα βίντεο-ντοκουμέντο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες βάζει “φωτιά” στα σενάρια περί απιστίας του ηθοποιού, κλονίζοντας μια σχέση που μετρά ήδη έναν χρόνο.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον Timothée να βγαίνει από ξενοδοχείο στο Παρίσι μαζί με τη Γαλλορουμάνα ηθοποιό Anamaria Vartolomei, γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστιο σάλο και πολλά σχόλια σε εκπομπές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο που «καίει» τον Timothée Chalamet

👀 Timothée Chalamet Paris drama? Paparazzi photos show him walking near a hotel with a brunette while in Paris promoting Marty Supreme.

Fans are split — cheating rumors vs “just friends.”

No confirmation. No comments yet. Thoughts? 👇pic.twitter.com/b25JHdeHyK — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) February 5, 2026

Το εν λόγω βίντεο έχει κυκλοφορήσει παντού, με τον κόσμο να μην έχει δεύτερες σκέψεις περί απιστίας, αφού με το που ο ηθοποιός βλέπει τις κάμερες και τους φωτογράφους, με γοργό βήμα περνάει μπροστά από την Anamaria Vartolomei και προχωράει μόνος του.

Ήδη από πριν, όταν έγινε γνωστή η σχέση Timothée Chalamet και Kylie Jenner, πολλοί αναρωτιόντουσαν πώς κατάφερε να την «ρίξει», αφού είναι πολύ πάνω από τα κυβικά του. Τώρα, σίγουρα τα hate comments που θα δέχεται θα είναι πολλά.

govastiletto.gr -To look των 100 καρατίων: Η Kylie Jenner παρέδωσε μαθήματα υψηλής ραπτικής στις φετινές Χρυσές Σφαίρες